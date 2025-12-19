Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
ZBE de ManresaJaume MasanaEl ForasterVila romanaBar MokaPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Dos intoxicats per fum en un habitatge a Sant Vicenç de Castellet

Les primeres informacions indiquen que l'origen ha estat la mala combustió de la caldera de l'habitatge

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / SEM

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Dues persones han resultat intoxicades aquesta nit en un habitatge a Sant Vicenç de Castellet. Els serveis d'emergències han rebut un avís a les 3.38 h per una gran acumulació de fum en un domicili del carrer Sant Jordi que, segons les primeres informacions, hauria estat causat per la mala combustió d'una caldera.

En la seva arribada amb dues dotacions, els Bombers de la Generalitat la quantitat de fum al domicili ja havia disminuït i en fer-ne la lectura protocol·lària, els nivells de monòxid de carboni han resultat negatius. Tot i això, les dues persones que hi havia en el moment de l'incident en l'habitatge, han hagut de ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques en intoxicar-se amb el fum. Encara no ha transcendit el pronòstic dels afectats. La companyia encarregada del subministrament s'ha fet càrrec de la reparació de la caldera.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents