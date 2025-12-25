Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
La Font dels CapellansGripEpisodi de neuBaralla a IgualadaLoteria de NadalPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Troben a Itàlia la Gina, la nena de 5 anys del Prat que el seu pare no va tornar a la mare

Los Mossos d’Esquadra han confirmat que la menor es troba bé i que, per localitzar-la, ha estat clau la col·laboració de la policia italiana i una agència de detectius privats

Cartell de la policia amb les imatges del pare de la Gina i de la nena

Cartell de la policia amb les imatges del pare de la Gina i de la nena / Mossos d'Esquadra

Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

La Gina, la nena de cinc anys del Prat de Llobregat desapareguda després que el seu pare no la retornés a la mare el cap de setmana passat, podria acabar de passar finalment les festes a casa un cop localitzada sana i estàlvia a Vitulazio, ciutat del sud d'Itàlia. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, per trobar la menor ha estat clau la col·laboració de les autoritats italianes i d'una agència de detectius privats.

Ara per ara, la nena està ingressada en un centre de menors a l'espera que la justícia italiana determini la seva situació familiar i el para segueix en llibertat, assegura l'Agència Catalana de Notícies.

Diumenge passat, 14 de desembre, la mare de la nena va interposar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Prat de Llobregat, després que la seva exparella incomplís el règim de visites i no li tornés la menor, tal com estava fixat.

Els Mossos van obrir una investigació per un possible cas de sostracció de menors -no de segrest-, que és aquell que es produeix quan un progenitor no torna a l'altre el menor o la menor. Paral·lelament, l'advocat de la mare va posar els fets en coneixement del jutjat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
  2. Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
  3. Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
  4. Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
  5. Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
  6. Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
  7. Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
  8. Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala

Nadal amb neu a Catalunya: Protecció Civil apel·la a l'"autoprotecció" mentre cauen els primers flocs per sota dels 400 metres

Nadal amb neu a Catalunya: Protecció Civil apel·la a l'"autoprotecció" mentre cauen els primers flocs per sota dels 400 metres

El debat de Nadal: és bo xuclar els caps de les gambes i els llagostins?

El debat de Nadal: és bo xuclar els caps de les gambes i els llagostins?

Troben a Itàlia la Gina, la nena de 5 anys del Prat que el seu pare no va tornar a la mare

Troben a Itàlia la Gina, la nena de 5 anys del Prat que el seu pare no va tornar a la mare

L’any en què Kilian Jornet ha tornat a desafiar els límits: “Ha estat el repte més dur de la meva vida”

L’any en què Kilian Jornet ha tornat a desafiar els límits: “Ha estat el repte més dur de la meva vida”

Una trentena de carreteres estan afectades per la neu

Una trentena de carreteres estan afectades per la neu

Les 10 notícies més vistes de Berga aquest 2025 a Regió7

Les 10 notícies més vistes de Berga aquest 2025 a Regió7

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

Aquests són els regals de segona mà més sol·licitats pels catalans: una opció més sostenible que triomfa a Nadal

Hospital de Cerdanya: el que cal saber sobre el càncer de pell

Hospital de Cerdanya: el que cal saber sobre el càncer de pell
Tracking Pixel Contents