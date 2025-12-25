Troben a Itàlia la Gina, la nena de 5 anys del Prat que el seu pare no va tornar a la mare
Los Mossos d’Esquadra han confirmat que la menor es troba bé i que, per localitzar-la, ha estat clau la col·laboració de la policia italiana i una agència de detectius privats
La Gina, la nena de cinc anys del Prat de Llobregat desapareguda després que el seu pare no la retornés a la mare el cap de setmana passat, podria acabar de passar finalment les festes a casa un cop localitzada sana i estàlvia a Vitulazio, ciutat del sud d'Itàlia. Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, per trobar la menor ha estat clau la col·laboració de les autoritats italianes i d'una agència de detectius privats.
Ara per ara, la nena està ingressada en un centre de menors a l'espera que la justícia italiana determini la seva situació familiar i el para segueix en llibertat, assegura l'Agència Catalana de Notícies.
Diumenge passat, 14 de desembre, la mare de la nena va interposar una denúncia a la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Prat de Llobregat, després que la seva exparella incomplís el règim de visites i no li tornés la menor, tal com estava fixat.
Els Mossos van obrir una investigació per un possible cas de sostracció de menors -no de segrest-, que és aquell que es produeix quan un progenitor no torna a l'altre el menor o la menor. Paral·lelament, l'advocat de la mare va posar els fets en coneixement del jutjat.
- Avís de neu per al dia de Nadal: la cota podria baixar fins als 500 metres a la Catalunya central
- Diners per comprar ambulàncies, un vi, un quadre i un DVD: l'herència que va deixar el papa Francesc a sor Lucía
- Catalunya viurà la festa de Nadal més turbulenta des del 2008, amb nevades i pluges abundants: On pot nevar a les comarques centrals?
- Un vessament de 5.000 litres de gasoil al riu Llobregat afecta 12 municipis del Berguedà i el Bages
- Professora de ioga de Manresa: 'Molts s'apunten pel mal d'esquena, però acaben venint a classe perquè s'hi troben bé
- Un intent d'avançament per la dreta acaba amb un enfrontament enmig de la C-55, a Manresa
- Laura Lobo, advocada, desmunta un mite bancari: “Ser cotitular no et converteix en propietari”
- Veïns de Manresa esclaten contra l'incivisme d'un grup de joves: entren en un bloc a la força per embrutar i fer pintades a l'escala