Desapareguts quatre membres d'una família valenciana en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia
L'accident es va produir ahir divendres a prop de l'illa de Padar i hauria estat provocat pel fort onatge
ACN
Quatre membres d'una família espanyola -de València, segons la premsa valenciana-, dos adults i dos menors, han desaparegut en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia, segons ha informat l'agència estatal de notícies Antara i el servei d'emergències SAR. L'accident es va produir ahir divendres al vespre cap a les 20.30 hores a l'estret de l'illa de Padar, a l'est de la turística Bali, i hauria estat provocat pel fort onatge i una avaria al motor de l'embarcació. El vaixell, KM Putri Sakinah, transportava 11 passatgers a bord quan es va enfonsar. Els equips d'emergències van poder rescatar set persones de l'aigua -dos turistes espanyols, un guia turístic i quatre tripulants- però es va perdre la pista dels altres quatre passatgers.
