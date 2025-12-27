Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desapareguts quatre membres d'una família valenciana en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia

L'accident es va produir ahir divendres a prop de l'illa de Padar i hauria estat provocat pel fort onatge

ACN

Quatre membres d'una família espanyola -de València, segons la premsa valenciana-, dos adults i dos menors, han desaparegut en el naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia, segons ha informat l'agència estatal de notícies Antara i el servei d'emergències SAR. L'accident es va produir ahir divendres al vespre cap a les 20.30 hores a l'estret de l'illa de Padar, a l'est de la turística Bali, i hauria estat provocat pel fort onatge i una avaria al motor de l'embarcació. El vaixell, KM Putri Sakinah, transportava 11 passatgers a bord quan es va enfonsar. Els equips d'emergències van poder rescatar set persones de l'aigua -dos turistes espanyols, un guia turístic i quatre tripulants- però es va perdre la pista dels altres quatre passatgers.

