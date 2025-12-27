Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Evacuen dos grups a la Garrotxa per l'augment del nivell de l'aigua: 28 persones en menys de dues hores

Els avisos s'han produït a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols

En els dos casos, els implicats estaven en cases rurals a la vora de rius

Evacuen 16 persones a la Vall d'en Bas per la crescuda del riu

Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu / Bombers de la Generalitat

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Els Bombers han evacuat dos grups de persones a la Garrotxa a causa de l’augment del nivell de l’aigua. La primera actuació ha estat a la Vall d’en Bas, on s’han atès 16 persones, i la segona a Sant Feliu de Pallerols, amb 12 persones implicades.

A la Vall d’en Bas, els Bombers han evacuat 16 persones d’una casa de colònies després que la crescuda del riu els impedís marxar. L’avís s'ha rebut a 2/4 de nou del matí, i fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions del cos que, amb un camió autoescala, han traslladat els afectats a l’altra banda del riu.

Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu

Evacuen 16 persones a la Vall d’en Bas per la crescuda del riu / Bombers de la Generalitat

Poc després, cap a les deu del matí, s'ha rebut l'avís d’un grup de 12 persones bloquejades en una casa rural a Sant Feliu de Pallerols per l’augment del nivell d’una riera propera. Tres dotacions de Bombers han acudit al lloc, on han assistit els afectats i els han traslladat amb vehicles lleugers a un punt segur des d’on han continuat el trajecte amb el seu propi transport.

En cap dels dos serveis s’han registrat ferits.

