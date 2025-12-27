El temporal arrossega una balena morta fins a la costa de Platja d'Aro
L’animal, una cria de catxalot, ha estat localitzat davant la Platja Gran, a l’altura de l’Hotel Aromar, mentre la Policia Local coordina les actuacions amb el CRAM i Salvament Marítim
Tony Di Marino
Una balena morta, concretament una cria de catxalot, ha aparegut aquest dissabte davant la Platja Gran de Platja d’Aro, a l’altura de l’Hotel Aromar, segons ha informat l’Ajuntament. Inicialment, l’animal es trobava surant mar endins, però el corrent l’ha anat desplaçant fins que les restes han arribat a la sorra.
La Policia Local ha activat el protocol corresponent i s’ha posat en contacte amb el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) i amb Salvament Marítim per gestionar la situació.
L’episodi coincideix amb el temporal marítim que aquests dies afecta el litoral gironí, amb mala mar i forts corrents, un context que ha provocat diverses incidències a la costa. El temporal que afecta Catalunya des d’ahir ha obligat els Bombers a fer 64 actuacions durant la nit. A la Regió d’Emergències de Girona s’han registrat 15 avisos, que se sumen als 89 rebuts des de l’inici de la llevantada. La majoria de les incidències estan relacionades amb caigudes d’arbres i despreniments, i fins ara cap ha tingut conseqüències greus.
En total, el cos de Bombers ja ha actuat en 291 incidències derivades de la situació meteorològica des que va començar l’episodi, 104 de les quals a les comarques gironines. Durant el dia d’ahir, aquesta va ser el territori que va registrar més avisos, amb un total de 89. A la nit, però, la situació s’ha calmat i, tot i que s’han requerit una quinzena d’actuacions, la Regió Metropolitana ha concentrat més serveis, amb 38 sumant la zona Nord i la Sud.
