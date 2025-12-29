Quatre detinguts per un robatori al camp de futbol municipal de Castellbell
Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per un assalt al bar del poliesportiu
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones aquest dilluns vinculades amb un robatori al Camp Municipal de Futbol de Castellbell, on juga el Club Esportiu Castellbell. Segons fonts municipals, un grup ha entrat aquesta matinada al bar del camp i s'han endut diversos objectes de valor. La policia ha arrestat pels fets dos adults i dos menors.
Els Mossos mantenen la investigació per esclarir tots els detalls sobre el robatori al recinte esportiu de Castellbell oberta. Ara per ara, l'Ajuntament de Castellbell està avaluant el cost de les destrosses. Per assaltar el local, els lladres han forçat reixes, finestres i han causat desperfectes al mobiliari. De l'interior, s'hi han endut diversos objectes de valor, com per exemple, un ordinador portàtil.
Condemna de l'Ajuntament de Castellbell
En un comunicat, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha condemnat "uns fets que afecten directament una entitat del municipi com és el Club Esportiu Castellbell i que suposen un perjudici per al conjunt del poble". També s'han mostrat oberts a col·laborar en la investigació policial "perquè se segueixin tots els processos de denúncia i les actuacions pertinents".
A més a més, el consistori reitera el seu suport al Club Esportiu Castellbell i referma el seu compromís amb la seguretat i la protecció dels equipaments i entitats del municipi.
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els jesuïtes inicien un nou projecte en una masia que era del doctor Redondo
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Xavier Trias: «Puigdemont és el líder natural de Junts, però és impossible manar estant fora»
- La Molina, Masella i Port del Comte tenen el primer dia de les festes de Nadal amb una alta assistència d'esquiadors
- La neu provoca talls de carretera a la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès