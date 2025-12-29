Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quatre detinguts per un robatori al camp de futbol municipal de Castellbell

Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta la investigació per un assalt al bar del poliesportiu

Estat d'una de les sales de la zona esportiva de Castellbell després del robatori

Estat d'una de les sales de la zona esportiva de Castellbell després del robatori / Ajuntament de Castellbell

Xavi Moraleda

Andrea Izquierdo

Regió7

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones aquest dilluns vinculades amb un robatori al Camp Municipal de Futbol de Castellbell, on juga el Club Esportiu Castellbell. Segons fonts municipals, un grup ha entrat aquesta matinada al bar del camp i s'han endut diversos objectes de valor. La policia ha arrestat pels fets dos adults i dos menors.

Els Mossos mantenen la investigació per esclarir tots els detalls sobre el robatori al recinte esportiu de Castellbell oberta. Ara per ara, l'Ajuntament de Castellbell està avaluant el cost de les destrosses. Per assaltar el local, els lladres han forçat reixes, finestres i han causat desperfectes al mobiliari. De l'interior, s'hi han endut diversos objectes de valor, com per exemple, un ordinador portàtil.

Condemna de l'Ajuntament de Castellbell

En un comunicat, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha condemnat "uns fets que afecten directament una entitat del municipi com és el Club Esportiu Castellbell i que suposen un perjudici per al conjunt del poble". També s'han mostrat oberts a col·laborar en la investigació policial "perquè se segueixin tots els processos de denúncia i les actuacions pertinents".

A més a més, el consistori reitera el seu suport al Club Esportiu Castellbell i referma el seu compromís amb la seguretat i la protecció dels equipaments i entitats del municipi.

