La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
Els dos joves es van conèixer per la seva afició a les dues rodes i l’amor pels animals
Dani Millet
Només havien passat 17 hores i 25 minuts de la mort d’Orimar, en un accident de moto que va tenir lloc aquest divendres, 26 de desembre, quan l'Adrián, la seva parella, va perdre també la vida en un altre sinistre amb la seva motocicleta.
La tràgica coincidència ha deixat dues famílies destrossades a Tenerife i ha provocat una gran consternació entre els amants de les motos a l’illa, una afició que havia unit aquests dos joves. Adrián, de 28 anys, es dirigia precisament a casa d’Orimar a El Escobonal, a Güímar, per donar menjar al gos i als tres gats que tenia ella quan es va produir el fatal desenllaç.
Amor pels animals
Va ser precisament l’amor pels animals, a més de l’afició per les motos, el que els va dur fa uns dos anys a iniciar la seva relació. També compartien l’origen de les seves famílies, totes dues procedents de Veneçuela, un país amb forts llaços històrics amb Canàries per la migració: primer de canaris cap al país caribeny a principi i mitjan segle passat, i ara de veneçolans cap a l’arxipèlag, molts d’ells emigrants retornats.
Orimar Endrina Adellan Fumero va néixer l’1 d’agost del 1991 a Caracas, capital de Veneçuela. Quan encara era una nena de 9 anys, va emigrar amb la seva mare, el seu pare i els seus dos germans a Tenerife. La mare és filla d’un matrimoni que havia deixat l’illa per establir-se al país sud-americà a la recerca d’una vida millor. Va ser allà on va conèixer un veneçolà amb qui es va casar.
Tots dos van decidir a l’inici d’aquest segle provar sort a Tenerife poc després que Hugo Chávez arribés a la presidència de Veneçuela i iniciés la denominada «revolució bolivariana», inspirada en Simón Bolívar, el llibertador.
Volia ser veterinària
L’Ori, com l’anomenaven, s’havia adaptat a Tenerife. Volia estudiar veterinària a la universitat, perquè li encantaven els animals, però per motius econòmics només va poder fer un curs d’auxiliar.
Va fer el primer any d’Enginyeria Química a la Universitat de La Laguna però va haver de deixar els estudis per començar a treballar. Es va espavilar en diverses empreses com a venedora, va passar dos anys a Galícia treballant en diferents feines, entre elles de cambrera, i després va tornar a Tenerife. El seu últim contracte, segons explica la família, va ser en una botiga naturista del sud de l’illa.
Els seus afins la descriuen com una dona “amb molt caràcter” i “molt optimista, somrient i lluitadora”. Va conèixer Adrián en diverses excursions en moto per l’illa. Van congeniar perquè ell també era un amant dels animals. De fet, Adrián es dedicava a la cria de falcons.
L’accident d’Orimar
Orimar va perdre la vida per Sant Esteve en un accident ocorregut a l’autopista del sud de Tenerife (TF-1), a l’altura del Polígon Industrial de Granadilla de Abona. Segons la informació del servei d’emergències 112, la jove, que anava en moto, va col·lidir amb una guagua a les 18.09 h.
Bombers del Consorci de Tenerife la van alliberar, ja que havia quedat atrapada sota la guagua després de l’impacte. El personal del Servei d’Urgències Canari va comprovar que presentava “lesions incompatibles amb la vida”, de manera que només van poder confirmar-ne la mort.
L’accident d’Adrián
El seu nòvio, Adrián, va morir només 17 hores després, aquest dissabte 27 de desembre a les 11.36 h, al quilòmetre 3,9 de la carretera TF-65, al municipi de San Miguel de Abona. Un conductor d’un cotxe es va saltar un stop i va envestir Adrián, que anava amb moto. L’home que presumptament va provocar l’accident ha estat detingut per la Guàrdia Civil per saltar-se l’stop i donar positiu en alcohol i drogues.
Homenatge i consternació
Diversos col·lectius d’aficionats a les motos de Tenerife estan organitzant un homenatge a Orimar i Adrián. La seva mort, i el fet que es produís amb tan poques hores de diferència, ha generat una gran consternació entre els amants de les dues rodes. Aquest 2025, a punt d’acabar, han mort —sumant aquests dos casos— 34 persones a Canàries en accidents relacionats amb les motos.
