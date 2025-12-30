Quatre menors s'estavellen contra una rotonda a Olesa quan fugien de la policia després de ser enxampats a 150 km/h
Els agents van intentar aturar el cotxe, però el conductor va fer cas omís als senyals
ACN
Olesa de Montserrat
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre menors d'edat per conduir de forma temerària i estavellar-se contra una rotonda a Olesa de Montserrat. Els fets han passat la matinada d'aquest dilluns quan una patrulla de la policia catalana va detectar a l'A-2, a l'altura de Sant Andreu de la Barca, un vehicle que es va saltar un radar circulant a 150 km/h.
Els agents van intentar aturar el cotxe, però el conductor va fer cas omís als senyals i va iniciar una fugida a gran velocitat. En veure que el turisme circulava en direcció a Olesa de Montserrat es va informar la Policia Local. Finalment, ja dintre d'aquest terme municipal, el conductor va perdre el control del cotxe i va acabar xocant amb una rotonda.
- Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
- Alcalde de Sant Llorenç de Morunys: 'Ens diuen que avui recuperarem la cobertura, però és una qüestió de fe
- Un gran forat obliga a tallar el camí que passa per darrere del parc de l'Agulla
- Josep Agulló, ceretà de 93 anys: «Abans vivíem en una inquisició»
- Dos menors, en estat crític per un accident amb cinc ferits a la C-16 a Cercs
- Desenes de tractors de la Catalunya central col·lapsen l'Eix Tranversal per reclamar control de la fauna cinegètica
- Mor Lolita Rovira Borràs, coneguda maquilladora manresana, als 76 anys
- Els Bombers rescaten els ocupants d'una cinquantena de vehicles atrapats en embussos mentre baixaven de la Molina