Detingut un home de 37 anys per la mort violenta de la seva mare
Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets com un cas de violència domèstica
ACN
Barcelona
Els Mossos han detingut aquest dimecres al Vendrell un home per la mort violenta de la seva mare. La policia ha estat alertada a la 13.40 h de la localització del cos d’una dona sense vida en el domicili de la capital del Baix Penedès. Al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions dels Mossos d’Esquadra, així com el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que han confirmat la seva mort. Allà s'ha localitzat un home de 37 anys, fill de la víctima, que ha quedat detingut per la seva presumpta relació amb els fets. La policia investiga la mort de la dona com un cas de violència domèstica. L'autoritat judicial ha decretat el secret d'actuacions.
