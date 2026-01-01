Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Primer nadóBalisa V16NecrològiquesFloristeria BruneaBaxi ManresaIncendi estació d'esquí
instagramlinkedin

Denunciada una noia implicada en un accident que no tenia carnet i que va fer veure que qui conduïa era el seu pare

També s’han obert diligències contra el progenitor, que es va fer passar pel conductor davant la policia

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra / David Zorrakino

ACN

Vila-seca

Un pare i una filla implicats en un accident de trànsit a Vila-seca acaben denunciats perquè ella conduïa sense carnet i ho van intentar amagar, segons han detallat els Mossos d’Esquadra. Els fets van succeir-se el 28 de desembre després que els cossos de seguretat rebessin un avís d’un accident de trànsit a les 16h30. En arribar, el pare va fer voler creure als agents que era ell qui estava conduint.

En el moment de comprovar el vehicle, els policies van veure que hi havia una noia amagada a la part posterior del vehicle que un testimoni va identificar com la conductora. Tots dos han sigut denunciats penalment per un delicte contra la seguretat viària, en el cas del pare, com a coautor.

TEMES

  1. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  2. Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»
  3. La història d’Orimar i Adrián, la parella que va morir en dos accidents de moto en menys de 24 hores
  4. Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
  5. El colpidor testimoni d'una veïna de Navarcles al Monòleg de l'Any de TV3: 'Espero un transplantament de ronyó per tercera vegada
  6. Francesc Martí, metge: «Ara venen a la consulta joves amb un diagnòstic que els ha fet el ChatGPT»
  7. El Doctor en Ciències Físiques Joan Jorge Sánchez posa en dubte els 68 morts a l'any per contaminació a Manresa
  8. Atrapats i amb el vehicle atravessat al mig de la carretera: l'episodi que va viure una conductora i tres menors durant les nevades a Llívia

El primer nadó nascut a l'Hospital d'Igualada és de Guissona

El primer nadó nascut a l'Hospital d'Igualada és de Guissona

Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà

Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà

Denuncien un pare i la seva filla després d'un accident: ella conduïa sense carnet, es va amagar en el maleter i ell va fingir ser el conductor

Denuncien un pare i la seva filla després d'un accident: ella conduïa sense carnet, es va amagar en el maleter i ell va fingir ser el conductor

La comunitat de Sant Egidi de Manresa convida a construir la pau a través de la solidaritat

La comunitat de Sant Egidi de Manresa convida a construir la pau a través de la solidaritat

Així és Crans-Montana, l’exclusiva estació alpina on han mort més de 40 persones la Nit de Cap d’Any

Així és Crans-Montana, l’exclusiva estació alpina on han mort més de 40 persones la Nit de Cap d’Any

«Emociona’t» repartirà aquest divendres al Teatre Conservatori tastets inclusius de Nadal

«Emociona’t» repartirà aquest divendres al Teatre Conservatori tastets inclusius de Nadal

Investigacions que assetgen el Govern, la Kitchen a judici, sentència dels Pujol...: la corrupció centra l’activitat judicial del 2026

Investigacions que assetgen el Govern, la Kitchen a judici, sentència dels Pujol...: la corrupció centra l’activitat judicial del 2026

Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any

Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
Tracking Pixel Contents