El 2025 tanca com el quart any més càlid a Catalunya i plujós en general, segons el Meteocat
El desembre del 2025 ha estat el més plujós del segle XXI
ACN
El 2025 ha acabat com el quart any més càlid a Catalunya, amb una anomalia d'uns +1,2 graus respecte del període 1991-2020, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Tot i no ser un any de rècord, destaca el fet que no s'havien registrat mai quatre anys consecutius tan càlids. A escala europea, segons Copernicus, el 2025 presenta una anomalia de +0,6 graus, sense incloure les dades de desembre. A Catalunya, el 2025 ha estat aproximadament un grau superior a la mitjana europea. Més enllà de la temperatura, el 2025 ha estat un any plujós, especialment al sud, on les precipitacions han estat molt abundants. Pel que fa al desembre, ha estat càlid i el més plujós del segle XXI.
En concret, tot i que el 2018 i el 2020 van registrar acumulacions globals més altes, el 2025 ha estat l'any més plujós en algunes sèries de l'extrem sud i en punts de l'Empordà. A més, s'han donat episodis excepcionals al llarg de l'any, com una primavera molt plujosa, amb un març extremadament plujós; i un desembre extraordinari, que ha superat totes les xifres del segle XXI. El juliol també va ser molt plujós.
Així, al llarg de l'any s'han acumulat més de 1.500 litres per metre quadrat de precipitació al massís dels Ports i en algunes zones del Pirineu més oriental, així com en alguns sectors d'alta muntanya. Destaquen els 1.754,9 del Par Natural dels Ports (Baix Ebre) i els 1.515,9 a Beget (Ripollès).
En canvi, la precipitació ha estat relativament baixa al Segrià, el Pla d'Urgell, la Noguera, les Garrigues i la Ribera d'Ebre, amb valors inferiors als 400 litres per metre quadrat.
Un desembre càlid i plujós
Pel que fa al desembre, les anàlisis del Metocat conclouen que ha estat càlid arreu de Catalunya, amb anomalies de temperatura que han igualat o superat els +2 graus respecte de la mitjana 1991-2020 a moltes zones. Només al Pirineu i Prepirineu el mes ha estat tèrmicament normal.
Tot i que els desembres del 2019 i del 2022 van ser més càlids al conjunt del país, algunes estacions han registrat el desembre més càlid de la seva sèrie, com la de Cassà de la Selva (Gironès).
D'altra banda, ha estat un mes molt plujós al conjunt del territori i extremadament al sud i al nord-est. Al quadrant nord-oest ha estat normal o lleugerament deficitari. Cal retrocedir fins al 1996 per trobar un desembre tant o més plujós al conjunt de Catalunya.
En diversos punts de l'Alt Empordà, Osona, Vallès Oriental, Priorat, Montsià i Baix Ebre s'han superat els 300 litres per metre quadrat, amb més de 400 als Ports. En algunes zones del Montsià, la precipitació ha estat fins a set vegades superior a la mitjana climàtica.
