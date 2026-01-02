El nombre de víctimes mortals a les carreteres de la regió central baixa un 39% en un any
Durant aquest 2025, han perdut la vida 14 persones, de les quals més de la meitat eren motoristes o vianants
El número de víctimes mortals de trànsit a la regió central s'ha reduït un 39% el darrer any, i no només això, sinó que aquesta xifra ha estat la més baixa dels darrers tres. Des de principi d'any, han perdut la vida 14 persones, de les quals més de la meitat eren de col·lectius considerats vulnerables: sis eren motoristes i un era un vianant. El balanç a les comarques que cobreix aquest diari ha evidenciat una disminució en termes de mortalitat a les carreteres, i tot i que no hagi estat tan significatiu, les dades en l'àmbit de Catalunya reflecteixen la mateixa tendència. De fet, el nombre de víctimes ha disminuït un 20% respecte al 2024.
La comarca que ha concentrat més sinistres a la Catalunya central ha estat el Bages, seguint amb la tònica dels darrers anys. Enguany, però, ha acumulat sis morts, tres menys que el passat. Li segueix l'Anoia, on n'hi ha hagut tres, i l'Alt Urgell i el Berguedà, on han perdut la vida dues persones en cadascuna. Per acabar, al Solsonès n'hi ha hagut un.
La carretera amb una major mortalitat de la regió ha estat la C-16 (autopista de Montserrat-Eix Pirinenc, que passa pel Bages i el Berguedà). Al llarg de la via, hi ha hagut quatre accidents amb víctimes aquest any. També hi destaca l'A-2, on han tingut lloc dos accidents, tot i que en diferents trams de l'Anoia, un a Òdena i l'altre al Bruc. A l'N-260, en el seu pas per l'Alt Urgell, també hi ha hagut dos sinistres. Ambdós van tenir lloc al terme de Montferrer i Castellbò, a tan sols 20 quilòmetres de diferència l'un de l'altre. El primer va tenir lloc el 16 febrer i l'altre el 16 juny, quatre mesos exactes després.
Pel que fa al perfil de les víctimes, els homes en representen més de la meitat, en concret, el 64%. Per contra, les dones suposen el 36%. En dades exactes, 9 eren de gènere masculí i 5 del femení. A més, dos dels accidentats eren menors d'edat, un dels quals va morir en un xoc frontal a Monistrol de Montserrat mentre circulava en un ciclomotor i l'altre, una noia que anava d'acompanyant en una moto.
En aquesta línia, el Servei Català de Trànsit (SCT) remarca l’augment de les víctimes mortals entre els joves a tot Catalunya. Malgrat que la franja que aglutina més morts és la de 55 a 64 anys, fa notar que entre els primers onze mesos de l’any, 50 persones menors de 35 anys han perdut la vida a les carreteres catalanes, una xifra que representa el 38% del total de morts, i un augment de 14 joves més que l’any passat (36). En concret, en aquest període de temps, hi va haver 23 morts a la franja d’edat de 15 a 24 anys, 25 més de 25 a 34 anys i també 2 de 0 a 14 anys.
Tant a la regió central, com també en l'àmbit de Catalunya, els motoristes són un dels col·lectius que pateixen més sinistres. Per això, Trànsit ha engegat a finals d'aquest any una campanya "Per evitar accidents, anticipa't". A través d'una sèrie d'espots audiovisuals, es posa el focus en els comportaments d'aquest col·lectiu que poden resultar de risc a les carreteres i, a la resta d'usuaris, promou la sensibilització sobre la necessitat d'una conducció preventiva.
Menys morts, més ferits greus
En l'àmbit de Catalunya, el nombre de víctimes mortals a les carreteres ha escalat fins als 143. I tot i sigui una xifra alta per si sola, és significativament menor a la de l'any passat, quan es va arribar als 180. Els darrers anys, hi ha hagut una disminució sostinguda de la mortalitat i una prova d'això és que l'any 2023 aquests casos van superar els 200 i el 2019 van arribar fins als 242.
Malgrat això, el nombre de ferits greus s’ha incrementat respecte a l’any passat. Mentre que en el decurs del 2024 es van registrar 729 casos, en els primers onze mesos d’aquest 2025 ja n’hi va haver 790, uns 60 més.
