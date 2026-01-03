Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un gat queda atrapat en un conducte de ventilació d’un edifici de Girona

Els Bombers proven d’accedir a l’animal pels forats de diverses campanes extractores del bloc, però no ho aconsegueixen

Complicat operatiu de rescat d’un gat a Girona aquest divendres. Els serveis d’emergències van rebre un avís a mitja tarda per un animal que aparentment havia entrat per la xemeneia d’un bloc del carrer de la Font de la Teula i s’havia desplaçat pel conducte de ventilació fins a arribar a l’altura de l’extractor de la cuina d’un dels habitatges. Els veïns del pis el sentien maullar, però no tenien manera d’accedir-hi.

Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar amb dues dotacions i van desmuntar la campana de la cuina per intentar arribar-hi, però, lamentablement, no van tenir èxit.

Per intentar localitzar el punt exacte de l’animal i rescatar-lo, els Bombers van desmuntar els extractors de diversos pisos del bloc des d’on també s’havia sentit el gat. Tot i sentir-lo i tractar de comprovar el seu estat amb càmeres especialitzades introduïdes pels conductes, no van poder arribar-hi. Finalment, van tancar el servei sense poder rescatar l’animal, deixant la situació en mans dels veïns, ja que per treure’l seria necessari perforar la paret.

En un segon contacte amb el bloc, minuts abans de les onze de la nit, els Bombers van confirmar que l’animal encara continuava dins del conducte. Fins ara, es desconeix si ha pogut sortir.

Espanya 2026: trucs, aliances i falta de credibilitat

El Reial Madrid condemna el Baxi a jugar el play-in per quedar-se al grup A (57-83)

La vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, demana una «prova de vida» de Nicolás Maduro

Protecció Civil recomana avançar la tornada de vacances per la previsió que nevi a cotes baixes

Espanya crida a la «desescalada i la moderació» i al respecte del dret internacional a Veneçuela

Les imatges dels bombardejos dels Estats Units a Veneçuela

Claus del conflicte entre els Estats Units i Veneçuela: poder, legitimitat, petroli i narcotràfic

Mapa de les explosions a Veneçuela: aquestes són la ciutats atacades pels EUA després de l’ordre de Donald Trump

