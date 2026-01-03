Un helicòpter del SEM pateix un "incident" amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat
No hi ha hagut ferits i l'aparell ha pogut fer un aterratge "amb seguretat"
ACN
Un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha patit aquest divendres un "incident" amb un cablejat elèctric quan es desplaçava per atendre un ciclista atropellat a la Ribera d'Ebre.
A través del compte X, el SEM assegura que no s'han hagut de lamentar danys personals i que "gràcies a la professionalitat i l'habilitat de la tripulació" l'helicòpter ha pogut fer un aterratge amb seguretat i "garantir l'assistència del pacient".
Un usuari de TikTok, atrapat en el tall de carretera que es va produir arran del sinistre viari, va enregistrar el moment en què la nau va impactar contra el cablejat. "Pensava que explotava" comentava el jove en veure que l'helicòpter es recuperava de l'impacte i efectuava un aterratge d'emergència.
Un ciclista ha estat atropellat a la carretera C-12, a l'altura del municipi de Garcia, a la Ribera d’Ebre.
- Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
- La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
- Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
- Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
- Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
- Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà
- Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»