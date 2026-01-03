Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Pòquer il·legalCavalcada de ReisÈric MontesEpisodi de fredSuperàvit ManresaJoan García
instagramlinkedin

Un helicòpter del SEM pateix un "incident" amb un cablejat elèctric quan es dirigia a atendre un ciclista atropellat

No hi ha hagut ferits i l'aparell ha pogut fer un aterratge "amb seguretat"

Un helicòpter del SEM

Un helicòpter del SEM / Arxiu / TikTok @nach.mae

ACN

Barcelona

Un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha patit aquest divendres un "incident" amb un cablejat elèctric quan es desplaçava per atendre un ciclista atropellat a la Ribera d'Ebre.

A través del compte X, el SEM assegura que no s'han hagut de lamentar danys personals i que "gràcies a la professionalitat i l'habilitat de la tripulació" l'helicòpter ha pogut fer un aterratge amb seguretat i "garantir l'assistència del pacient".

Un usuari de TikTok, atrapat en el tall de carretera que es va produir arran del sinistre viari, va enregistrar el moment en què la nau va impactar contra el cablejat. "Pensava que explotava" comentava el jove en veure que l'helicòpter es recuperava de l'impacte i efectuava un aterratge d'emergència.

Un ciclista ha estat atropellat a la carretera C-12, a l'altura del municipi de Garcia, a la Ribera d’Ebre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Descoberta una sala de pòquer clandestina en un restaurant de Sant Fruitós: hi ha 22 denunciats
  2. La menor rescatada a Indonèsia a un bussejador voluntari: «Si són morts no passa res. Però jo els vull amb mi, si us plau»
  3. Començar l'any a l'altra punta del món: «No hem vingut a fer calaix sinó a viure el país»
  4. Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil
  5. Jutgessa als 23 anys en temps rècord: l’esprint de 18 mesos d’una jove que creu en la “justícia de trinxera”
  6. Pedroche i Escanes: dos estilismes que van marcar la Nit de Cap d’Any
  7. Sis ferits, dos d’ells greus, en un accident a la C-16 a Bagà
  8. Les víctimes dels pares helicòpter: «Molts joves entren al món laboral i s’adonen que les coses són més difícils del que els havien pintat a casa»

Ensurt per l'impacte d'un helicòpter del SEM amb un cablejat elèctric: "Pensava que explotava"

Ensurt per l'impacte d'un helicòpter del SEM amb un cablejat elèctric: "Pensava que explotava"

Un pessebre 'tancat per vacances' amb el caganer solitari al Puig Sobirà

Un pessebre 'tancat per vacances' amb el caganer solitari al Puig Sobirà

Bellver, 800 anys. La carta de població de Nunó Sanç

Bellver, 800 anys. La carta de població de Nunó Sanç

El delta de l'Ebre afronta la urgència de salvar una "banyera" que s'enfonsa amb el canvi climàtic

El delta de l'Ebre afronta la urgència de salvar una "banyera" que s'enfonsa amb el canvi climàtic

El sector de la joguina reviu el 2025 i experimenta un "moment d'or" en la venda de jocs de taula

El sector de la joguina reviu el 2025 i experimenta un "moment d'or" en la venda de jocs de taula

Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "Cal aprendre les habilitats terapèutiques per gestionar la ira"

Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: "Cal aprendre les habilitats terapèutiques per gestionar la ira"

Nadal i Cap d’Any

La vaca de la mala llet

Tracking Pixel Contents