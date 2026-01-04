Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
Catalunya activa avisos per nevades, fred i vent a diverses comarques tant diumenge com dilluns
Guillem Ortu
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) activarà avisos per situació meteorològica de perill a diverses comarques tant per aquest diumenge com per a aquest dilluns. La neu, sumada a les baixes temperatures, el vent i l'onatge prendran protagonisme a l'imminent arribada dels Reis d'Orient. Per tal d'evitar complicacions arran del mal temps, el Servei Català de Trànsit ha demanat extremar la precaució en diverses carreteres de la Catalunya central.
L'avís per neu i el gel que es pot formar a la calçada a causa de la baixada dels mercuris posa en alerta diverses carreteres de casa nostra, com la C-16, l'Eix Pirinenc (N-260), l'Eix Prepirinenc (C-26), l'Eix Transversal (C-25) i l'A-2. Entre les carreteres potencialment afectades per l'episodi també hi ha la C-17, la C-14, la C-13 i la C-1412. Paral·lelament, demanen extremar precaucions en tota la xarxa secundària d'aquestes zones.
Baixada generalitzada de les temperatures
La borrasca Francis configurarà la inestabilitat que marcarà el tancament d’aquesta setmana i l’inici de la següent. Serà l’entrada d’una massa d’aire fred pel nord de la comunitat, al Pirineu, cosa que provocarà una caiguda generalitzada de les temperatures. De fet, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, va comparèixer dissabte per anunciar que activarien el pla Neucat. Amb tot, aquest diumenge ha tornat a atendre els mitjans per informar d’una rebaixa en la intensitat de les nevades, tot i que avisa que «ens entrarà fred intens» al llarg dels pròxims quatre o cinc dies.
Les comarques pirinenques han sigut les primeres a notar aquest decrement, que al llarg de les pròximes hores es traslladarà a la Catalunya Central. Per això, de cara a dilluns, Meteocat ha actualitzat els avisos per nevades i fred, afectant fins i tot zones del litoral i prelitoral català.
«La cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres a l’oest de la depressió Central i al terç sud, tot i que localment hi podrà haver nevades en qualsevol cota d’aquests sectors. A la resta del territori, la cota se situarà entorn dels 400 metres, si bé a partir d’aquest migdia pujaran a 600 metres», segons la predicció més recent de l’esmentat servei. Només les comarques de l’extrem sud i nord-est, així com Tarragonès, Baix Penedès i Garraf, no es mantindran sota avís per fred dimarts.
Es pot recordar que Protecció Civil va instar la població a avançar la tornada per la cavalcada de Reis, ja que la borrasca arribarà al seu punt àlgid dilluns a la nit i matinada de dilluns.
