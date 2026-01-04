Successos
Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
Les dues persones que viatjaven dins l'aparell han resultat il·leses i malgrat que no han comptat amb suport extern han aconseguit completar l'aterratge amb èxit
Una avioneta que havia sortit de França i que viatjava cap a l'Àfrica ha realitzat un aterratge d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada-Òdena poc després de les dues del migdia. Les inclemències meteorològiques haurien fet que els controladors aeris recomanessin als dos ocupants aterrar a l'aeròdrom anoienc. La maniobra s'ha pogut realitzar amb èxit, però la sorpresa per als dos ocupants de l'aparell ha arribat quan s'han trobat que a l'aeròdrom no hi havia ningú, i no en podien sortir.
Davant d'aquesta inusual circumstància, els Bombers de la Generalitat de Catalunya han intervingut posant-se en contacte amb el vigilant de les instal·lacions perquè intervingués. Al final, els dos ocupants han hagut de superar una tanca amb l'ajuda dels membres d'una dotació per poder sortir de l'aeròdrom, i un taxi se'ls ha endut fins a un hotel on passaran la nit.
