Una persona resulta ferida en un accident de trànsit a la C-55, a l'alçada de Cardona
La topada entre dos turismes ha afectat un total de set persones, sis de les quals han resultat il·leses mentre que una ha estat traslladada per part del SEM
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut de traslladar una persona a conseqüència d'una topada entre dos vehicles a la carretera C-55. L'accident ha succeït al punt quilomètric 58,5, al terme municipal de Cardona, a la zona on la carretera travessa els polígons industrials de La Cort i La Cort II, i ha implicat un total de set persones, sis de les quals han resultat il·leses.
El cos de Bombers de la Generalitat s'ha desplaçat fins al lloc dels fets amb una dotació per assegurar-se que no era necessari excarcerar cap ocupant i preparar els cotxes perquè se'ls emporti la grua. No ha transcendit l'estat de la persona que ha hagut de ser traslladada per una unitat mòbil del SEM fins a un centre hospitalari de la zona.
Segon accident del dia a la regió
El de Cardona ha estat el segon accident de trànsit que s'ha registrat a la regió aquesta tarda de diumenge, després que al migdia, a la carretera B-231, als Hostalets de Pierola, un vehicle perdés el control i acabés bolcat fora de la via. Els dos ocupants del vehicle han pogut sortir pels seus propis mitjans i han estat atesos pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions del cos de Bombers.
