Repte Viral
Els Mossos investiguen la mort "en estranyes circumstàncies" de Sergio Jiménez, l''streamer' català mort en directe
La família assegura que el jove estava realitzant un repte que consistia a consumir grans dosis de cocaïna i whisky
Si la investigació policial confirma aquesta versió, seria el primer cas d'Espanya de mort en directe per un repte
David López Frías
Els Mossos d'Esquadra han confirmat a EL PERIÓDICO que acaben d'obrir una investigació per tal d'esclarir la defunció "en estranyes circumstàncies" de Sergio Jiménez Ramos, un veí de Vilanova i la Geltrú que va ser trobat mort a casa seva la vigília de Cap d'Any.
Tal com va avançar aquest diari, Sergio, que havia complert 37 anys el passat 13 de desembre, va morir a la seva habitació durant la nit del 30 al 31 de desembre. Va ser la seva mare la que va donar la veu d'alarma al voltant de les 02.00 de la matinada, quan el va veure agenollat al costat del matalàs i sense respondre a les seves preguntes. La dona no va aconseguir accedir al dormitori tot i que la porta estava entrebada, atès que "alguna cosa a l'interior de l'habitació obstruïa el pas", segons va declarar a aquest periòdic. Va haver de ser Daniel, germà de Sergio i resident a Martorell, el que va aconseguir entrar a l'estança després de desplaçar-se des del seu domicili a petició de la seva mare.
Els Mossos d'Esquadra han confirmat a aquest diari que aquella nit van dur a terme l'entrada al domicili, on van trobar el cadàver de Sergio "sense indicis de criminalitat". No obstant això, davant les informacions que han anat sorgint en les hores posteriors a la defunció, i en vistes "de les estranyes circumstàncies en què es va produir la mort", han procedit a l'obertura d'una investigació per intentar dilucidar el que va succeir aquella nit. Mentrestant, la família segueix a l'espera dels resultats de l'autòpsia.
En tractament psiquiàtric
Segons la família del difunt, l'home tenia problemes de consum d'estupefaents i es trobava en tractament psiquiàtric. Aquestes mateixes fonts indiquen que, des de feia uns mesos, Sergio duia a terme reptes en directe per internet en els quals consumia drogues a canvi de donacions de diners.
El germà i la mare del difunt van explicar a EL PERIÓDICO que, quan van aconseguir entrar a l'habitació, "hi havia una ampolla de whisky gairebé buida, un munt de droga (presumiblement cocaïna) i dues llaunes de begudes energètiques sobre la taula". Així mateix, apunten que van escoltar veus d'altres persones que presumptament estarien observant el repte en directe i l'interpel·laven, preguntant-li si s'havia quedat adormit.
Família i entorn del difunt asseguren que Sergio havia començat a fer aquest tipus de reptes al costat d'un altre conegut 'streamer' de Vilanova i la Geltrú, en els quals "donants" suposadament aportaven diners per finançar les substàncies (drogues i alcohol) que els 'streamers' consumien posteriorment en directe.
Primer cas a Espanya
Si es confirmés la versió familiar, Sergio Jiménez Ramos seria el primer cas de defunció en directe per un repte d'internet. El passat mes d'agost es va donar un cas amb certs paral·lelismes a França: l'streamer Raphaël Graven, conegut com Pormanove, va morir després d'haver realitzat una maratoniana retransmissió de més de 200 hores a la plataforma Kick. En un principi es va considerar la possibilitat que hagués mort a causa de cops, atès que l''streamer' era sotmès a constants vexacions i agressions físiques durant els seus directes. De fet, en aquesta mateixa emissió va ser sotmès a cops, i en alguns dels seus vídeos assegurava que vol lia que s'aturéssin les agressions i que acudís a ajudar-lo la policia. No obstant això, el fiscal de Niça va confirmar posteriorment que l'autòpsia havia determinat que la defunció no es va produir per traumatismes.
Sigui com sigui, i si la investigació confirma que Sergio (conegut a la plataforma Kick com a Sssanchopanza), va morir per causes relacionades amb el presumpte repte, es convertiria en el primer cas documentat de mort que es produeix en directe per un repte en directe al nostre país.
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Alerta si has de circular per aquestes carreteres de la Catalunya central durant l'episodi de neu i fred intens
- Aleix Serra, meteoròleg: 'La previsió de neu per la nit de Reis s'ha desinflat
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Primera mort a Catalunya per un repte d’internet: 'Li van pagar cocaïna i whisky perquè es matés
- Al poble de Josa i Tuixén no s'hi construeix cap casa des de fa 25 anys
- Avís per neu a la Catalunya central: podria precedir dilluns l’arribada dels Reis d'Orient en aquestes comarques
- Anar al col·le amb bolquers, pijama o talons de ‘Frozen’: la falta de límits familiars tensa la gestió de l’aula a infantil