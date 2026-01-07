Les condemnes toves atrauen màfies de marihuana com les instal·lades a la Catalunya central
Les penes pel tràfic de cànnabis, l'okupació d'espais i el frau elèctric per a les plantacions són més baixes que en la majoria de països europeus
J.G.A./REGIÓ7
La marihuana és la substància il·legal més consumida a la Unió Europea, segons l'Informe sobre Drogues de 2025, i Catalunya, l'epicentre de la seva producció i distribució. La proliferació de plantacions de cànnabis en territori català, per exemple, a la regió central, ha motivat la implantació d'organitzacions internacionals de narcotràfic, sobretot procedents d'Albània, Moldàvia i altres països de l'Est.
Com s'ha comprovat durant 2025 a les comarques interiors del país, aquest fenòmen ha comportant un augment notable de la violència entre clans, amb robatoris de droga, enfrontaments i revenges. I aquest modus operandiva necessàriment lligat a la tinença il·legal d'armes, algunes catalogades com de guerra, segons confirmen fonts de la Fiscalia antidroga.
Els juristes consideren que l'assentament d'organitzacions criminals com les implantades a la Catalunya central està vinculat a la laxitud de les penes que comporten els delictes relacionats amb el comerç il·legal de marihuana, des del tràfic de substàncies estupefaents fins a l'okupació d'habitatges i naus industrials, passant pel frau en el subministrament elèctric que alimenta els cultius.
L'advocat penalista Emilio Zegrí recorda que el cultiu i el tràfic de marihuana "comporten unes sinergies delictives molt greus", les quals incideixen en la seguretat ciutadana, que es veu pertorbada greument. Només en 2024, els Mossos d'Esquadra van decomissar 542.000 plantes de marihuana, moltes d'elles a la regió interior de Catalunya. Per això, el lletrat subratlla: "Importem persones dedicades a la delinqüència, alhora que exportem marihuana a altres països".
Al Codi Penal espanyol s'entén que la marihuana és una substància "que no causa un greu dany a la salut", raó per la qual les penes associades a la seva venda són molt inferiors al tràfic d'altres mercaderies il·lícites, com la cocaïna, l'heroïna, l'èxtasi i la resta de drogues de disseny. "Si la víctima inicial és la societat que consumeix el cànnabis i no vol ser protegida per l'Estat, la solució no és fàcil", admet Jorge Navarro, advocat penalista i vicedegà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
El jurista radiografia així una situació que qualifica d'"alarmant". "La realitat és que es generen conseqüències que són socialment perilloses. L'Estat, singularment Catalunya, s'ha convertit en un important centre de cultiu i exportació de marihuana, un negoci molt rendible que requereix blanquejar els beneficis", apunta abans de concloure: "Les bandes afavoreixen la violència, l'extorsió i la corrupció".
