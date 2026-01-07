Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Anuari 2025Episodi de fredMor Mossèn Estanislau CorronsPlantacions de marihuanaMascaretesLes fotos de la Cavalcada de Manresa
instagramlinkedin

Mor una dona de 71 anys en ennuegar-se durant el menjar de Reis a Mallorca

Els seus familiars van tractar d'ajudar-la a expulsar el tros de menjar que obstruïa la gola, però no van aconseguir salvar-li la vida

Ambulàncies del 061 a Palma

Ambulàncies del 061 a Palma / / B.RAMON

Xavier Peris

Una dona de 71 anys va morir diumenge en un domicili del carrer calle Alfonso el Magnánimo de Palma, en ennuegar-se durant el menjar de Reis que celebrava amb la seva família. Al lloc es van desplaçar diverses dotacions d'ambulàncies del 061, però no van poder reanimar a la víctima. La Policia Nacional va obrir un atestat per la mort, encara que tots els indicis semblen confirmar que es va tractar d'una ennuegada accidental.

L'incident va ocórrer sobre les tres de la tarda. En un moment donat de l'àpat, la dona es va ennuegar amb un mos i no podia respirar. Els seus familiars van tractar d'ajudar-la a expulsar el tros de menjar que obstruïa la gola i van avisar al 061. Diverses dotacions d'ambulàncies van acudir al domicili amb urgència, però quan van arribar no van poder fer res per la seva vida. La dona ja havia mort.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents