Mor una dona de 71 anys en ennuegar-se durant el menjar de Reis a Mallorca
Els seus familiars van tractar d'ajudar-la a expulsar el tros de menjar que obstruïa la gola, però no van aconseguir salvar-li la vida
Xavier Peris
Una dona de 71 anys va morir diumenge en un domicili del carrer calle Alfonso el Magnánimo de Palma, en ennuegar-se durant el menjar de Reis que celebrava amb la seva família. Al lloc es van desplaçar diverses dotacions d'ambulàncies del 061, però no van poder reanimar a la víctima. La Policia Nacional va obrir un atestat per la mort, encara que tots els indicis semblen confirmar que es va tractar d'una ennuegada accidental.
L'incident va ocórrer sobre les tres de la tarda. En un moment donat de l'àpat, la dona es va ennuegar amb un mos i no podia respirar. Els seus familiars van tractar d'ajudar-la a expulsar el tros de menjar que obstruïa la gola i van avisar al 061. Diverses dotacions d'ambulàncies van acudir al domicili amb urgència, però quan van arribar no van poder fer res per la seva vida. La dona ja havia mort.
Subscriu-te per seguir llegint
- Responsables de l'aeròdrom d'Igualada-Òdena asseguren que els ocupants de l'avioneta d'emergència 'tenien la porta sense tancar, però va forta
- Els passos següents de la DGT: així és la nova balisa V27 i aquestes són les seves diferències amb la V16
- Una avioneta aterra d'emergència a l'aeròdrom d'Igualada i els seus ocupants no en poden sortir perquè era tancat
- Mor a Puigcerdà Josep Barcons, l'històric president de la Damm
- Manresa viu una cavalcada molt lluïda, però amb entrebancs
- Un estafador aconsegueix 2.610 euros d'Althaia fent-se passar per un doctor de l'hospital
- «Va arribar un moment en què vaig dir: ‘O visc amb el que hi ha, o no tiraré endavant’»
- Busca't a les fotos de la Cavalcada de Manresa 2026