Obtenir claus de targetes bancàries per trucades o SMS: les estafes virtuals que predominen a la regió
De gener a novembre de 2025 s'han denunciat un total de 4.795 casos a les comarques centrals, una xifra un 5% més baixa que la de l'any anterior
Rere aquests delictes hi solen haver grups organitzats amb grans estructures que operen des del territori o bé des d'altres països
Les estafes virtuals són un dels delictes que més es denuncien a les comarques centrals, i tot i que van a la baixa, continuen afectant centenars de persones any rere any. De gener a novembre de 2025, s'han registrat 4.795 casos, un 5% menys que en l'exercici anterior. Rere aquests fets hi acostuma a haver grups organitzats amb grans estructures que operen des del territori, o bé des d'altres països, i s'enriqueixen enganyant i transmetent una sensació d'estrès i urgència a les víctimes, sigui a través de trucades, missatges SMS o correus electrònics.
El tipus d'estafes que predominen són les relacionades amb les targetes i comptes bancaris, que representen el 58% del total de casos registrats a Catalunya. «Això es deu al fet que és la forma més senzilla de robar diners ràpidament», apunta el mosso Joel, caporal del grup d'estafes de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Manresa.
El modus operandi més instaurat és el d'obtenir les claus de targetes a partir de trucades o missatges en què els delinqüents es fan passar per entitats bancàries o companyies elèctriques, per exemple. Sovint, fan creure a les víctimes que hi ha algun problema d'impagament de factures o bé que algú està sostraient diners del seu compte i, llavors, els demanen les claus per, suposadament, solucionar el problema. Un cop les víctimes els diuen les seves dades, els lladres ja tenen via lliure per fer els moviments de diners que vulguin.
En aquest sentit, el caporal adverteix també de l'auge d'estafes relacionades amb presumptes inversors, les quals són encara més perilloses. En aquest cas, els lladres animen a les víctimes a fer transferències a altres comptes, fent-los creure que els diners van cap a un fons d'inversió. I el que no saben és que, realment, estan sent involucrats en un delicte de blanqueig de capitals sense tenir-ne constància.
Els ciberdelinqüents, a més, acostumen a adaptar les trampes a cada estació de l'any. A l'hivern, per exemple, solen operar amb la venda fraudulenta de pèl·lets, com comparteix el caporal. Per fer que la població hi caigui, creen pàgines web que imiten les de botigues en línia oficials. D'aquesta manera, quan els compradors fan comandes mai els hi acaben arribant i tampoc els hi retornen els diners.
El Bages concentra el 38% dels casos de la regió
De gener a novembre d'aquest 2025, a la regió central es van denunciar 4.794 casos de ciberestafes. La comarca que concentra un gruix més gran és el Bages, on n'hi ha hagut 1.813, un 38% del total. Li segueix l'Anoia, on se n'han registrat 1.084. I, en tercer lloc, tot i que amb una xifra destacablement inferior, s'hi troba el Berguedà, amb 317.
En termes generals, a la regió hi ha hagut una disminució d'aquests casos que el caporal dels Mossos atribueix al fet que cada cop la ciutadania té més coneixement sobre aquesta mena d'estafes i, per tant, no hi cau tant. De fet, en un sol any s'ha passat de les 5.051 denúncies dels primers onze mesos de l'any passat a les 4.794 d'aquest mateix període del 2025. Hi ha hagut un descens del 5%.
Si bé la tendència ha anat a la baixa, hi ha algunes comarques en què les denúncies s'han incrementat respecte a l'any passat. Aquestes són l'Alt Urgell, el Moianès, la Cerdanya i el Solsonès.
Com evitar ser víctima d'una estafa virtual?
"El que sempre busquen els estafadors és generar en la víctima una sensació d'urgència i de confiança que els porti a creure la mentida i els faci donar les seves claus personals", explica el caporal. Per això, recomana que es desconfiï sempre que rebin trucades o missatges en què algú els diu que estan patint moviments estranys al compte bancari o que no han pagat algun rebut. "En aquestes situacions, el millor és corroborar que allò que et diuen és cert adreçant-se al banc o a la mateixa companyia i, sobretot, mai donar cap clau ni fer cap transferència abans".
Per evitar les estafes relacionades amb les compres per internet, s'aconsella corroborar sempre que la comanda s'està fent en una pàgina fiable i oficial.
"Amb la gran quantitat de delictes que hi ha actualment, el més important és la prevenció", conclou el mosso.
