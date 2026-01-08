Incendi en una nau aïllada al polígon de l'Estació de Puigcerdà
El foc no ha deixat ferits, però ha provocat afectacions en la coberta del recinte
Els Bombers de la Generalitat van apagar aquest dimecres al vespre un incendi en una nau aïllada del polígon industrial de l'Estació de Puigcerdà. Fonts del mateix cos apunten que el foc va originar-se en una pila de ferralles. Els serveis d'emergències van rebre l'avís per l'incident a les 20.28 h.
El foc, que no hauria provocat ferits segons les primeres afectacions, va deixar lleus afectacions a la coberta del recinte. Els Bombers hi van treballar amb set dotacions.
