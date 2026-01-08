L’Audiència de Barcelona deixa en llibertat Santiago Laiglesia, investigat per la mort d’Helena Jubany
Els testimonis del cas Helena Jubany ratifiquen que Santi Laiglesia també vivia a l’edifici del crim
Guillem Sánchez
L’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs d’apel·lació presentat per la defensa de Santiago Laiglesia, en presó provisional, comunicada i sense fiança des del 28 de novembre com a investigat per l’assassinat d’Helena Jubany l’any 2001, i ha acordat aquest dijous la seva llibertat provisional, segons l’autos a què ha tingut accés El Periódico.
Tanmateix, el tribunal li imposa mesures cautelars: l’obligació d’entregar el passaport, la prohibició de sortir del territori espanyol sense autorització i la compareixença als jutjats amb una periodicitat mensual.
A l’auto, el tribunal reconeix que és «innegable el contingut incriminatori de la conclusió de l’informe sobre la mostra d’ADN» de Laiglesia recollida al jersei que la víctima duia posat quan va ser assassinada, però no aprecia que existeixi un risc de fuga derivat d’aquest canvi d’escenari, com va argumentar la instructora.
En el seu escrit, el tribunal remarca que «el jutjat d’instrucció no valora ni el contundent fet del temps transcorregut des de la comissió del fet (25 anys), ni les vicissituds ocorregudes en el procediment, ni finalment, i sobretot, la conducta processal de l’investigat durant un període tan prolongat». En aquest sentit, assenyala que l’únic «argument» per ordenar-ne l’ingrés a presó és el «canvi d’escenari derivat del nou informe de l’ADN».
Per a l’Audiència de Barcelona, aquesta decisió, «tot i tenir consistència, no és suficient per inferir directament un risc de fuga que justifiqui l’ús d’una mesura cautelar tan greu com la presó provisional. És un argument que ens retorna a la situació inicial del procediment, en què la gravetat del delicte i de la pena imposable és suficient, per si sola, per a aquesta justificació, i, en aquest cas, no és acceptable aquesta conseqüència, perquè, és evident, ha passat molt temps i han passat moltes coses en el llarg periple de la instrucció de la causa».
Per això, l’Audiència subratlla que Laiglesia «sempre ha comparegut a les crides o convocatòries del jutjat» i que aquest nou escenari no té per què canviar, necessàriament, la seva actitud. A més, sosté que la jutgessa instructora no ha valorat les seves circumstàncies personals, ja que Laiglesia té un «alt nivell d’arrelament social, incloent-hi el familiar i el laboral», cosa que impedeix inferir de manera clara i contundent que pugui plantejar-se abandonar el país per evitar ser jutjat, i entén que amb la prohibició de sortir d’Espanya es pot garantir que no ho faci.
«Indicis racionals»
A finals de novembre, el jutjat de Sabadell que instrueix la investigació de la mort d’Helena Jubany, la bibliotecària de 27 anys assassinada la nit del 2 de desembre del 2001, va ordenar l’ingrés en presó provisional de Santi Laiglesia, el principal investigat pel crim. Laiglesia s’havia negat a declarar davant la jutgessa instructora per l’ADN seu que havien trobat al jersei de la víctima quan va ser assassinada.
La jutgessa considera que hi ha «indicis racionals i suficients» per considerar-lo autor de l’homicidi d’Helena Jubany i, per això, tant la fiscalia com l’acusació particular —exercida pel pare i els germans de la víctima— van demanar la presó provisional. A més del risc de fuga, la magistrada volia evitar amb la seva decisió que Laiglesia pogués «influir» en persones que podrien declarar contra ell, ja que han passat 25 anys del crim.
L’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs de l’advocat de Laiglesia contra la presó provisional. «La incriminació del recurrent, com a possible autor del fet, no resulta, a la vista del conjunt de dades indiciàries obtingudes en la instrucció, ni irracional ni arbitrària», assenyala l’auto, però considera que no existeix risc de fuga. Per això el deixa en llibertat a l’espera que es conclogui la investigació. Tot i això, continua com a imputat en aquest procediment.
