'Streammers' de porno catalanes admeten que ignoren com detectar usuaris menors d'edat
"Si un noi deixa anar catalanades al xat, puc deduir que és de Manresa o de Figueres, o que és mexicà o argentí segons el lèxic que utilitzi, però poca cosa més...", es defensa una d'elles
R. Tortosa
La Comissió Europea (CE) va obrir el 2025 diverses investigacions a webs de continguts per a adults com Pornhub, XVideos, XNXX o Stripchat perquè, segons les autoritats, aquestes pàgines no apliquen un control adequat per protegir els menors d'edat, sobretot a l'hora de verificar-ne l'edat. "Els primers que eviten qualsevol supervisió són ells mateixos. Com a mínim, això és el que passa amb els que es volen connectar amb nosaltres", admet l'A., present en una d'aquestes plataformes des de fa mig any.
"Sovint preguntem quants anys tenen els usuaris, a través del xat o de paraula", aclareix la P., una streamer de pornografia amb més experiència en el negoci. En qualsevol cas, ambdues, residents a Barcelona, confessen que és tan fàcil mentir com mantenir la línia, en especial, "si paguen per seguir en directe", especifica l'A. "Si no entren aquí, ho faran a altres llocs pitjors -addueix la P.-. Com a mínim, nosaltres som reals i no formem part de cap màfia rara". "Si ens miren menors, no podem saber d'on treuen els diners dels tokens", reconeix l'A.
La P. recorda que els llocs de càmeres de vídeo en temps real van experimentar "un bum" durant els mesos de confinament per la pandèmia de la covid-19. En efecte, les dades evidencien que el març de 2020 les visites a serveis com Stripchat van augmentar un 25% en països com els Estats Units o Anglaterra. Aquest mercat, en el qual també participen empreses com Chaturbate, ePorner, Archivebate, Xhamster, Xhamsterlive o Bestcam, és global i mou milions d'euros en propines, sessions privades o en grup, subscripcions i funcions premium.
Els analistes sostenen que, precisament per l'elevada facturació i els enormes beneficis de la indústria, els responsables de les companyies solen complir la legislació general i la normativa específica del sector. Si no hagués estat així, recalquen, no acumularien una dècada de trajectòria solvent. Sigui com sigui, continuen argumentant, resulta complicat verificar l'edat dels internautes en qualsevol context i àmbit, de la creació d'un perfil a Instagram a la compra d'alcohol o drogues.
"Nosaltres no produïm material, guanyem diners interactuant amb els fans. Potser alguns són menors, però, encara que ho sospitem, la veritat és que escriuen fatal perquè no solen tenir molta cultura", revela l'A., graduada universitària i capaç d'expressar-se correctament en castellà, anglès i italià. "Intueixes que algú és de Manresa o Figueres si deixa anar alguna catalanada mentre escriu. O que és mexicà o argentí en funció del lèxic que utilitzi. Poca cosa més...", es defensa la P. abans de concloure: "El que et puc assegurar és que no hi ha noies menors davant de les càmeres".
