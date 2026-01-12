Un atac informàtic compromet dades de clients d'Endesa
L'actor maliciós "hauria tingut accés" a documents d'identitat d'usuaris i l'IBAN del compte bancari
EP
Endesa Energia ha reconegut un accés no autoritzat a la seva plataforma comercial que ha resultat en l'extracció de dades dels clients relacionats amb els seus contractes, inclosos el document d'identitat i els mitjans de pagament.
Un actor maliciós ha sobrepassat les mesures de seguretat implementades per l'empresa en la seva plataforma comercial en un incident de seguretat recent, del qual ja ha començat a notificar als usuaris afectats a través d'un correu electrònic.
Aquest incident, un "accés no autoritzat i il·legítim", com l'exposa la companyia, ha resultat en l'extracció de dades personals sensibles dels clients relacionats amb els contractes de llum i gas.
Segons la recerca que ha iniciat la companyia, l'actor maliciós "hauria tingut accés i podria haver-hi exfiltrat" dades de contacte, documents d'identitat i l'IBAN del compte bancari. Endesa Energia matisa que no s'han vist afectades les contrasenyes d'accés.
Encara que de moment no ha detectat un ús indegut de les dades robades, adverteix que l'actor maliciós podria intentar usurpar o suplantar la identitat dels clients, publicar aquestes dades en fòrums digitals o utilitzar-los per a enviar correus o missatges fraudulents dins de campanyes de 'phishing' i de 'spam'.
La companyia considera "improbable" que aquest robatori "es materialitzi en una afectació d'alt risc per als seus drets i llibertats", encara que recomana als clients que estiguin atents a "possibles comunicacions sospitoses que pogués rebre en els pròxims dies" i els insta a comunicar qualsevol acció sospitosa en el número de telèfon: 800 760 366.
Res més conèixer l'incident, Endesa Energia també ha activat els protocols i procediments de seguretat establerts per a aquests casos, així com "totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a contenir-ho, mitigar els seus efectes i prevenir que es repeteixi en el futur".
