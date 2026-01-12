La supervivent del naufragi a Indonèsia després de perdre la seva família: "Els parlaré en present perquè ells seran la meva guia"
La valenciana Andrea Ortuño va sobreviure a l'accident en què van morir els seus tres fills i el seu marit, l'entrenador de l'equip femení B del València Fernando Martín
EFE
Andrea Ortuño, la dona que va sobreviure al naufragi d'un vaixell turístic a Indonèsia en el qual van morir quatre familiars, ha assenyalat en un missatge en xarxes socials que està agraïda pel que ha viscut amb els seus "4 àngels" i que ara "toca seguir per la meitat de l'equip i honrar-los" la resta de la seva vida.
Després de naufragar el vaixell en el qual viatjaven el passat 26 de desembre en aigües del Parc Nacional de Komodo, Andrea va ser rescatada al costat de la seva filla de 7 anys, però va morir la seva filla de 12 anys, el seu marit, l'exfutbolista i entrenador de l'equip femení B del València Fernando Martín, i un fill d'aquest, Mateo, de 9 anys, mentre segueix desaparegut Quique, de 10 anys, fill d'Andrea i una exparella.
La dona, que ja ha tornat a València després d'haver-se suspès les labors de cerca a Indonèsia, ha compartit un missatge en el qual afirma que té "el cor trencat a trossos" però "l'ànima plena de l'amor" que estan rebent, i explica que creu en Déu, la qual cosa li dona "molta calma", i sap que "ells ja estan en el cel".
"Amb els meus fills he sentit la puresa de l'amor incondicional i mai els oblidaré, els parlaré en present perquè ells seran la meva guia", afirma Andrea, qui es confessa "afortunada de viure un amor real" i assegura que està "bojament enamorada" del seu marit. "Triem ser feliços i millors junts, i ho havíem aconseguit", reivindica Andrea, qui considera que els seus familiars estan al seu costat i assegura que els honrarà la resta de la seva vida, al mateix temps que dona les gràcies "de cor" pel suport rebut.
Els cossos de Fernando Martín i dels dos infants trobats van ser incinerats a Indonèsia, país que aquest divendres va posar fi a l'operació de cerca del petit que segueix desaparegut després de 15 dies de rastreig exhaustiu de la zona del naufragi.
