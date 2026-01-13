Un jutjat inadmet la querella contra mossos per ruixar amb gas pebre activistes que volien aturar la sortida de l’Hapoel de Barcelona cap a Manresa
Les entitats denunciants critiquen l'arxivament sense investigar ni identificar els agents
ACN
Un jutjat de Barcelona ha inadmès a tràmit la querella presentada per diversos col·lectius i sis persones afectades per l’ús del gas pebre sobre activistes propalestins el 15 d'octubre a la capital catalana per part dels Mossos d'Esquadra, segons ha criticat aquest dimarts Irídia. La querella, interposada el dia 16 de desembre, va ser rebutjada de pla per una interlocutòria de la jutgessa passades només 48 hores, signada el 18 de desembre, malgrat que ha estat notificada a les parts aquest dilluns. Les advocades han manifestat ja la seva intenció de recórrer davant l’Audiència.
Els fets denunciats van tenir lloc el 15 d’octubre, a Barcelona, en el marc de la vaga general per Palestina. La protesta buscava impedir que l’equip de bàsquet Hapoel Jerusalem sortís cap a Manresa, on havia de jugar un partit a porta tancada. Mentre una dotació policial arrencava de terra, un a un, les vora cent persones assegudes en actitud de protesta prop de l'estació de Sants, des de l’altre extrem, diversos agents dels Mossos van decidir ruixar-los amb gas pebre.
La magistrada entén que l’actuació va ser ajustada als protocols tot i que la mateixa consellera d’Interior, Núria Parlon, va admetre que n’hi ha un, amb relació al gas pebre, que està en revisió. La consellera, en resposta parlamentària, va fer referència reiterada a la guia d’ús elaborada per les Nacions Unides. Aquesta estableix que “els irritants químics no s'haurien d'utilitzar en situacions de resistència purament passiva”, com va ser el cas, recorda Irídia.
Sense haver admès a tràmit la querella ni haver practicat cap diligència, les parts denuncien la "lleugeresa" amb què la magistrada dona per vàlida l’actuació policial. Per reforçar la inadmissió, la magistrada assenyala que no està prou acreditada la causalitat de les lesions sofertes així com tampoc és clara la identificació dels agents actuants.
Els querellants són manifestants, representants sindicals i professionals de la comunicació, representats per una coordinació jurídica formada per Alerta Solidària, Irídia, la CGT, la Intersindical i la IAC.
La querella, que al·lega vulneracions del dret de vaga, de protesta i de llibertat d'informació, és contra els mossos que van fer servir gas pebre durant la protesta. Segons les entitats, a través de les imatges han detectat que tres agents en van fer ús, però no els han pogut identificar. És per aquest motiu que reclamen al Departament d'Interior que els identifiqui. A més, han denunciat que els agents que van fer ús del gas pebre no duien visible el número operatiu policial (NOP).
A més, denuncien que l'actuació policial va "impedir o dificultar" la tasca de diversos periodistes, vulnerant el dret a la llibertat d'informació. Una de les denunciants és una fotoperiodista, que anava identificada, i va quedar afectada pel gas pebre, amb irritació física que li va impedir seguir exercint la seva tasca aquell dia.
