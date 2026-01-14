Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos
L’incident va passar al Cim de l’Hortell, a 2.400 metres, mentre Ares Masip feia una ruta curta i coneguda
Regió7
Esfereïdor moment el que va viure l'esquiadora catalana Ares Masip amb el seu gos als Pirineus. El passat 8 de gener, mentre esquiava al Cim de l’Hortell, a 2.400 metres d’altitud, la jove va quedar atrapada per una allau. L’esquiadora i creadora de contingut va viure de primera mà com, fins i tot en zones aparentment segures, el perill pot aparèixer.
“Molts factors em van fer pensar que era segur”
“És un lloc molt conegut per a mi. Aquest any hi havia baixat 7 o 8 vegades. I dels últims 5 dies, avui era la tercera vegada”, explica en un vídeo a Instagram on es veu com una allau la arrossega cap avall. “El BPA marcava risc 1–2. Hi havia empremtes fresques del mateix dia”, afegeix.
Masip reconeix que no li venia de gust “una activitat llarga i complexa” i va optar per una ruta “curta” i coneguda per tornar aviat a casa. “En conjunt, s’hi van sumar molts factors que em van fer pensar que era segur”.
“El risc 0 no existeix”
Aquest concepte el defineix com a trampa heurística: “un biaix mental que et fa simplificar la realitat i sobrevalorar la seguretat quan, objectivament, el risc existeix: lloc conegut, risc suposadament baix, repetició recent, objectiu poc ambiciós”, explica.
“No és que les condicions fossin segures, és que semblaven segures. Però convé recordar que el risc 0, simplement, no existeix”, afegeix. “Avui s’ha quedat en un ensurt i en una bona lliçó a nivell personal. Si a algú li serveix per no baixar la guàrdia en un lloc ‘de confiança’, ja estarà bé!” finalitzava.
