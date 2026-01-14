On està el meu paquet d'Amazon?: cau una banda criminal que robava productes en ruta per Catalunya
Les tasques de coordinació es feien des d'una empresa situada a la Roca del Vallès
ACN
La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal dedicat al robatori sistemàtic de mercaderia d'Amazon durant trajectes internacionals entre països de la UE. L'actuació va començar després que responsables de l'empresa detectessin, des de l'agost del 2024, la desaparició reiterada de paquets en diversos enviaments internacionals. Les pèrdues acumulades pujaven a tres milions d'euros, corresponents a 65 robatoris comesos principalment en rutes entre Barcelona, Itàlia i França. Les tasques de coordinació es feien des d'una empresa situada a la Roca del Vallès (Vallès Oriental), utilitzada com a centre d'operacions i suport logístic a la xarxa delictiva. S'han detingut set persones i investigat a 37.
Durant la investigació es va constatar que l'organització operava amb una estructura jerarquitzada. Els caps gestionaven diverses societats amb aparença de legalitat utilitzades com a cobertura logística, mentre que altres membres feien els robatoris i traslladaven posteriorment la mercaderia sostreta.
També es va descobrir un sistema de subcontractacions successives que facilitaven la inserció de l'entramat criminal en la cadena de transport internacional, complicant la identificació dels verdaders administradors, alguns dels quals residien a Romania.
El grup disposava d'un circuit de comercialització paral·lel: els articles de menys valor es revenien en territori nacional, mentre que els productes electrònics de més cost s'enviaven a l'estranger, on la seva traçabilitat era més complexa.
La fase final de l'operació es va portar a terme a finals del 2025, quan es van fer set registres en domicilis i seus empresarials. Es van detenir set persones i se n'investiguen 37 més, totes vinculades a diferents nivells del grup criminal.
Durant els registres es van intervenir dispositius electrònics, articles de luxe, 47.000 euros en efectiu, una pistola d'aire comprimit, documentació rellevant per a la investigació i material sostret valorat en 30.000 euros. A més, es va acordar l'embargament de comptes bancaris, amb 400.000 euros de saldo.
La Guàrdia Civil continua analitzat més de 200 trajectes addicionals que podrien estar relacionats amb aquesta organització, amb l'objectiu d'esclarir per complet tots els fets.
L'operació s'ha batejat com a 'Driverso' i depèn del jutjat d'instrucció de Granollers. Ha estat portada a terme per l'Àrea de Delinqüència Organitzada, Patrimonial i Econòmica de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Barcelona, en col·laboració amb l'EUROPOL i la delegació d'Interior d'Espanya a Romania, amb el suport de a la Unitat Tècnica de Policia Judicial i la Unitat de Policia Judicial de Catalunya.
- Moren els dos fills d'un matrimoni de Mallorca que va patir un accident a Cercs, a finals d'any
- El conductor que va col·lidir contra la família que va perdre dos fills va sortir-se del seu carril
- Li demanen 3 anys de presó per quedar-se un Rolls Royce que li van portar per arreglar
- Mor Jaume Armenteras, alcalde de la Pobla de Claramunt durant 23 anys
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- El Foraster descobreix la història d'una parella de joves pastors que ha trobat una nova vida a Pinós: “No podíem pagar ni el menjar”
- L'aparell que costa 15 euros i et podria salvar la vida: «Evitarien el 80% dels morts»
- Un periodista de TV3, encallat al fang per culpa de Google Maps