Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes

La Guàrdia Civil descarta qualsevol indici de criminalitat i apunta que la mort es va produir per causes naturals

Aeroport de Tenerife

Aeroport de Tenerife / El Día

EFE

Tenerife

La Guàrdia Civil no va trobar indicis de criminalitat en la mort d’una dona el marit de la qual va intentar pujar a un avió a l’aeroport de Tenerife Sud quan ella ja era morta. Fonts de la Guàrdia Civil han informat a EFE que, tot i que els fets s’han conegut ara, van succeir el 24 d’octubre de l’any passat, quan en el control de seguretat de l’aeroport, l’home, d’uns 80 anys i de nacionalitat estrangera, va intentar passar amb la seva dona, de 75 anys, que es trobava en cadira de rodes, per agafar un vol cap al seu país d’origen.

El personal de seguretat va detectar alguna cosa estranya, ja que la dona, que pel que sembla patia greus problemes de mobilitat, no responia als estímuls i, a més, tenia una temperatura corporal molt baixa. Alertats els serveis mèdics, es va constatar que la dona era morta, motiu pel qual, segons les fonts, es va activar el protocol de troballa d’un cadàver.

Les fonts indiquen que des de l’inici es va constatar que no hi havia indicis de criminalitat en la mort, que es va produir per causes naturals, per la qual cosa el marit no va ser detingut.

A més, precisen que es desconeix si l’home era conscient que la seva dona havia mort quan va intentar passar el control de seguretat.

