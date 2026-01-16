Detenció
El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
La Policia Nacional localitza Juan Herrera Guerrero, acusat de corrupció de menors
Rafael Verdú
La Policia Nacional ha informat de la detenció d’un dels delinqüents més perillosos i buscats de tot el país. Es tracta de Juan Herrera Guerrero, veí de Puente Genil, que portava més de 20 anys delinquint i a qui s’acusa, entre altres coses, de corrupció de menors i extorsió. Estava inclòs a la llista dels 10 més buscats de tot el país. Amb la seva detenció, la Policia Nacional ja ha localitzat quatre d’ells.
Herrera sabia que era perseguit i per això va fugir del país traçant una ruta per diverses nacions per dificultar la seva recerca. Ara ha estat localitzat a Managua, la capital de Nicaragua, gràcies a la cooperació internacional; en l’operació ha intervingut fins i tot el FBI dels Estats Units, segons informa la Policia Nacional al seu propi web. Les autoritats nicaragüenques l’han detingut per la seva situació irregular en aquell país.
El detingut va iniciar la seva trajectòria delictiva l’any 2003, acumulant des de llavors un ampli historial d’antecedents per diversos delictes. L’any 2010 va simular, presumptament, ser agent de l’autoritat i, juntament amb un altre home, van retenir a la via pública tres menors a les quals van fer tocaments de caràcter sexual amb el pretext de realitzar suposats registres de seguretat.
Així mateix, a Juan Herrera Guerrero se li atribueix el presumpte lideratge d’una xarxa de sextorsió relacionada amb fets de caràcter sexual amb menors. Davant el risc de fugida, es va emetre una ordre internacional de detenció per delictes d’extorsió i corrupció de menors.
Operació internacional
La cooperació internacional ha estat determinant per a la localització i detenció del fugitiu. Inicialment, la Policia Nacional va comptar amb el suport de les autoritats estatunidenques, concretament de l’Agregaduría del FBI a Espanya, que va permetre situar-lo en una primera fase a Guatemala.
Posteriorment, a través de la intermediació de la Conselleria d’Interior d’Espanya per a Centreamèrica, i amb la col·laboració dels enllaços de fugitives de Guatemala i Hondures, es van realitzar controls fronterers que van permetre ubicar finalment l’objectiu a Nicaragua.
Actualment, el detingut es troba internat al Centre d’Internament d’Estrangers de Managua. La Policia Nacional no informa en el seu comunicat sobre una possible extradició. Espanya compta amb tractat d’extradició amb Nicaragua des de l’any 1997, tal com va publicar en el seu dia el BOE.
Perfil del detingut: “monjo” i “vident”
Juan Herrera va néixer en una família modesta del municipi de Còrdova. La seva mare —amb qui se solia veure amb freqüència durant la seva joventut— va morir fa anys. Segons alguns veïns, és un de tres germans, tots homes.
Durant els anys en què la seva presència era habitual a la localitat, la seva figura cridava l’atenció. Vestia de manera estrafolària: túniques fosques, penjolls vistosos, ulleres grans, peces amb aire teatral. Caminava amb una mescla de solemnitat i misteri que va alimentar sobrenoms com “el monjo”, “el vident” o “l’il·luminat”, depenent de qui parlés.
Portava més d’una dècada desaparegut de Puente Genil. El seu salt a la fama nacional es va produir de manera inesperada quan va aparèixer al programa First Dates, on es va presentar com a vident, amb un vestit cridaner i un discurs místic que va provocar un gran rebombori a les xarxes socials. Aquell episodi el va convertir en un personatge mediàtic efímer... fins que el seu nom va tornar a aparèixer en el panorama públic per motius molt diferents.
