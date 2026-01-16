Alerta de bomba
Quina pena de presó té un fals avís de bomba en un avió?
En tractar-se d’una alerta amb conseqüències en el trànsit aeri, pot ser castigada amb més d’un any de presó
Germán González
La Guàrdia Civil investiga el passatge del vol de Turkish Airlines d’Istanbul a Barcelona per un delicte de falsa amenaça de bomba. El Codi Penal espanyol regula, en el seu article 561, aquest delicte dins dels desordres públics. “Qui afirmi falsament o simuli una situació de perill per a la comunitat o la producció d’un sinistre a conseqüència del qual sigui necessari prestar auxili a un altre, i amb això provoqui la mobilització dels serveis de policia, assistència o salvament, serà castigat amb la pena de presó de tres mesos a un any i una multa de tres a divuit mesos amb el pagament diari d’una quantitat a determinar en sentència”, remarca aquest article.
Tanmateix, fonts judicials han explicat a El Periódico que el risc que suposa per a una aeronau en ple vol aquest fals avís de bomba, juntament amb l’activació dels protocols terroristes, fa que el càstig es pugui incrementar entre tres i sis mesos, de manera que el màxim al qual podria ser condemnat el passatger que va configurar el wifi amb un avís d’explosiu seria de 18 mesos.
Això no obstant, la multa associada podria ser elevada tenint en compte la gravetat de l’acció. A més, se li podria reclamar responsabilitat civil per la seva gamberrada i, per tant, una indemnització important per part de la companyia aèria i de l’administració corresponent per haver activat els serveis d’emergència.
Després de rebre l’avís, es va activar el protocol de seguretat aeroportuària i l’avió es va estacionar en una zona de seguretat. Posteriorment es va desallotjar els ocupants i es va dur a terme una inspecció exhaustiva “d’acord amb els procediments establerts”, segons la Guàrdia Civil, que investiga la persona que va fer la falsa alarma de bomba. Els agents han comprovat la documentació dels passatgers, així com el seu equipatge i telèfons mòbils, per intentar trobar el sospitós i saber també on es va configurar la xarxa.
Els agents investiguen qui podria haver configurat el seu punt d’accés privat de wifi amb la frase “explotarà una bomba a les 9.30” en anglès. Una altra passatgera ho va veure en connectar-se a la xarxa de l’avió i va alertar la tripulació, que va activar el protocol antiterrorista amb aterratge d’emergència inclòs. Un punt d’accés privat, per exemple en un telèfon mòbil, converteix el dispositiu en un petit encaminador wifi que pot compartir la connexió a internet mòbil amb altres aparells com portàtils o tauletes. Perquè aquest punt d’accés o hotspot sigui visible per a altres usuaris, ha de tenir un nom, que el propietari del telèfon pot triar lliurement.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos