"Encara no hem pogut contactar amb el meu pare, hem trucat a tots els hospitals i res": les xarxes, l’altaveu dels familiars en l'accident d'Adamuz
Desenes de comptes comparteixen fotografies dels seus familiars i éssers estimats per intentar obtenir informació sobre el parador dels viatgers del tren Alvia sinistrat; la xifra de morts a aquesta hora ja ascendeix a 39 mentre que un total de 73 persones continuen ingressades, 24 d’elles en estat greu
Patricia Godino
"Continuo sense notícies; la meva mare, que és a Còrdova, ja ha preguntat a tots els hospitals i res. Tinc la ubicació del meu pare però fa estona que no es mou des de l’accident, encara que m’hi surt com a viu"." Aquest és el missatge de Richi, el fill de Ricardo Chamorro, de 57 anys, un dels passatgers que viatjava a l’Alvia amb destinació Huelva, que va sortir d’Atocha a les 18.40. Al tren hi viatjaven unes 184 persones quan, segons les primeres investigacions, l’Iryo que havia sortit de Màlaga amb destinació Madrid, amb uns 300 passatgers, va descarrilar i va impactar contra ell. A aquesta hora, les xarxes socials s’estan convertint en l’altaveu de totes aquelles persones que, més de dotze hores després de la tragèdia, encara no han pogut contactar amb els seus familiars ni tenen cap notícia per cap via. La majoria són missatges de familiars dels passatgers d’aquell Alvia cap a Huelva que mai no va arribar.
A través de les xarxes socials, els familiars estan fent una difusió massiva de fotografies dels seus éssers estimats amb l’esperança que alguna de les centenars de persones que participen en les tasques d’atenció als ferits a la zona d’Adamuz —sanitaris d’hospitals o membres dels equips d’emergència— els pugui donar alguna pista sobre el seu parador.
A aquesta hora, la xifra de morts ja és de 39, mentre que un total de 73 persones continuen ingressades, 24 de les quals en estat greu, entre elles quatre menors. El president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, no descarta que la xifra de víctimes mortals augmenti en les pròximes hores.
Una família de quatre persones a Huelva
Un dels missatges que més es comparteixen ara mateix és la fotografia d’una família de Huelva: Félix Zamorano, Cristina Álvarez i el seu fill, Pepe Zamorano. "Si us plau, qualsevol cosa que sapigueu seria de gran ajuda, persones que anessin al tren o veiessin aquestes persones en algun moment", ha compartit a Twitter Lucía Morales Blanco.
"Portava uns pantalons verds de pana"
Al vagó 1 de l’Alvia viatjava Miriam del Rosario Alberico Larios, una jove de 27 anys que en el moment de la tragèdia duia uns pantalons verds de pana. Els seus familiars han compartit la seva imatge a Instagram i Twitter amb l’esperança de localitzar-la.
Andrés Gallardo Vaz també viatjava a l’Alvia amb destinació Huelva. El seu fill, Álvaro, ha compartit una fotografia a Twitter. "Encara no hem pogut contactar amb ell, hem trucat a tots els hospitals, centres i altres, i els meus familiars, que han anat a Còrdova, no troben registres d’ell enlloc. Si us plau, si el veieu o sabeu d’algun altre hospital o el que sigui, contacteu-me". Aquest ha estat el prec que ha fet, cap a les deu del matí, el fill d’aquest passatger.
"Viatjava als primers vagons de l’Alvia"
Com els altres 183 passatgers de l’Alvia, Rafael Millán Albert viatjava en els primers vagons del comboi que va sortir d’Atocha a primera hora de la tarda d’aquest tràgic diumenge 18 de gener.
Els familiars han compartit una imatge de Rafael el dia del seu casament. La seva dona, explica un familiar a les xarxes, es troba bé.
