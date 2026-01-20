Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
La víctima està conscient i ha estat traslladada a l'hospital
ACN
Barcelona
Un cotxe patrulla de la policia de Mataró ha atropellat accidentalment aquest dimarts a les 6.40 h una dona que travessava per un pas de vianants en verd i que no ha advertit la presència del vehicle, que feia un servei urgent i circulava amb les sirenes lluminoses enceses.
L'atropellament s'ha produït a l'avinguda del Maresme a l'altura del carrer de Lepant, i el vehicle circulava en sentit Girona. En un missatge, el cos ha lamentat els fets, ha desitjat una ràpida recuperació a la víctima, que està conscient i ha estat traslladada a l'Hospital de Mataró, i assegura que està investigant les causes de l'accident.
