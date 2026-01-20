Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident d'AdamuzAgressió a NavàsFotomultes a ManresaConsell Comarcal del BagesCorrida de Puig-reigChatGPT
instagramlinkedin

Els Bombers troben el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera a Palau-sator

La zona és d'accés difícil i fins que no baixi el cabal de l'aigua no podran veure si hi ha l'home desaparegut a dins

Sostre d'un vehicle colgat per l'aigua a la riera Nova de Palau-sator (Baix Empordà)

Sostre d'un vehicle colgat per l'aigua a la riera Nova de Palau-sator (Baix Empordà) / Bombers de la Generalitat

ACN

Palau-sator

Els Bombers han trobat cap a dos quarts de nou de la nit d'aquest dimarts el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera Nova amb el conductor a l'interior. De moment, el cos d'emergències ha informat de la troballa de l'automòbil, atès que s'ha localitzat en una zona a la qual és difícil accedir i fins que no baixi el cabal del riu, molt crescut per les pluges de tot el dia, no se'n podrà revisar l'interior. El dispositiu de recerca que s'ha mantingut a la zona ha seguit inspeccionant el riu mentre baixava el volum d'aigua, i amb la disminució del cabal el sostre del vehicle ha quedat a la vista. Al matí, les condicions d'alçada i velocitat de l'aigua han obligat a aturar la recerca per terra.

El dispositiu de recerca inclou dotacions terrestres, efectius dels submarinistes del GRAE amb la barca, i l'equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris que també ha desplaçat un helicòpter que ha sobrevolat la zona. S'ha fet sondatge des del darrer punt d'albirament, a Mas Roure, fins a 200 metres més avall. També s'ha revisat, per terra, i per aire amb els drons, la llera fins a la C-31 on hi ha una zona molt espessa de canyissar.

Finalment, amb la baixada del cabal de la riera producte de la disminució de les pluges ha quedat el descobert el sostre del vehicle. Els Bombers esperaran ara fins que el volum d'aigua baixi prou per poder inspeccionar-ne l'interior per determinar si a dins hi ha l'home desaparegut des del matí.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
  2. Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
  3. El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
  4. Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
  5. Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
  6. Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
  7. El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
  8. Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos

Un mur de contenció cau sobre la via a l’R4 i xoca amb un tren amb passatge

Un mur de contenció cau sobre la via a l’R4 i xoca amb un tren amb passatge

Junqueras demana el suport de Junts al nou finançament: "Si no ho fem ara, podem trigar 12 anys més a tenir-ho"

Junqueras demana el suport de Junts al nou finançament: "Si no ho fem ara, podem trigar 12 anys més a tenir-ho"

Els Bombers troben el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera a Palau-sator

Els Bombers troben el vehicle que aquest matí hauria arrossegat la riera a Palau-sator

Míriam Ponsa i Foto Art Manresa celebraran aniversaris amb exposicions al Casino

Míriam Ponsa i Foto Art Manresa celebraran aniversaris amb exposicions al Casino

Olvan reparteix unes 1.400 racions de paella per Sant Sebastià malgrat la pluja

Olvan reparteix unes 1.400 racions de paella per Sant Sebastià malgrat la pluja

L'increïble fenomen astronòmic que es viurà aquest 2026: queda molt poc per a aquesta 'apagada' única

L'increïble fenomen astronòmic que es viurà aquest 2026: queda molt poc per a aquesta 'apagada' única

Olvan serveix unes 1.400 racions d'arròs, en fotos

Olvan serveix unes 1.400 racions d'arròs, en fotos

Ada Colau es recupera a l'Hospital de Sant Pau d'una operació de la vesícula biliar

Ada Colau es recupera a l'Hospital de Sant Pau d'una operació de la vesícula biliar
Tracking Pixel Contents