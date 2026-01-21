Accident de tren a Rodalies, tot el que se sap fins ara
Un comboi de la línia R4 que circulava aquest dimarts de Sant Vicenç de Calders a Manresa va xocar contra un mur que s'havia esllavissat
Incertesa a l'estació de Renfe de Manresa per l'aturada del servei a causa de l'accident mortal a l'R4: "No sabem si serà cosa d'hores, dies o de setmanes"
Un nou accident de tren ha tornat a sacsejar la xarxa ferroviària. Dos dies després del greu xoc d'Adamuz, en que es van veure implicats un tren Iryo i un Alvia amb el resultat de 41 persones mortes, aquest dimarts, 20 de gener, el maquinista de Rodalies ha perdut la vida quan el tren de la línia R4 que conduïa ha xocat contra un mur que s'havia esllavissat. El succés es va produir poc abans de les 9 del vespre, entre Sant Sadurní i Gelida, i el tren anava de Sant Vicenç de Calders a Manresa.
Què ha passat en l'accident de tren a Gelida d'aquest 20 de gener de 2026?
Un tren de la línia R4 que es dirigia cap a Manresa va sortir de la via i va xocar amb un mur de contenció que s'havia desprès a causa de les fortes pluges. Una persona va morir i 37 més van resultar ferides.
Quantes persones viatjaven al tren en el moment de l'accident?
Hi viatjaven 38 persones.
Quines van ser les conseqüències immediates de l'accident?
L'accident va provocar la mort del maquinista, de 27 anys en pràctiques, i va deixar 37 ferits, 5 d'ells greus. Els serveis d'emergència van traslladar els ferits a diferents hospitals.
Quins van ser els serveis d'emergència desplegats?
El SEM va mobilitzar 37 ambulàncies. Els bombers van rescatar una persona atrapada i van tallar el mur de contenció per permetre la sortida dels passatgers. També hi van intervenir els Mossos d'Esquadra.
Què va passar amb els ferits i els familiars de les víctimes?
Els ferits van ser traslladats a diferents hospitals. Els familiars de les víctimes van rebre atenció psicològica i es va facilitar un espai per a la seva espera.
Quina ha estat la reacció de les autoritats?
Les conselleres Núria Parlon i Sílvia Paneque, així com el conseller Albert Dalmau, es van desplaçar fins al lloc de l'accident per supervisar les tasques d'emergència.
Què ha passat amb el servei ferroviari després de l'accident?
El servei de Rodalies de Catalunya va quedar suspès fins que es verifiqués la seguretat de la infraestructura. Aquest dimecres, 21 de gener, continua aturat.
Què va passar amb el mur de contenció que va caure sobre la via?
El mur de contenció es va esfondrar a causa de les pluges intenses. La jutgessa de Vilafranca va obrir una investigació per aclarir les causes i van començar les tasques de reparació de la via.
Quina ha estat la reacció dels polítics davant l'accident?
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va seguir de prop l'evolució de l'accident des de l'hospital on estava ingressat. Els consellers i conselleres van manifestar la seva preocupació i es van desplaçar fins al lloc dels fets.
