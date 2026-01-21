Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Accident de tren a Rodalies, tot el que se sap fins ara

Un comboi de la línia R4 que circulava aquest dimarts de Sant Vicenç de Calders a Manresa va xocar contra un mur que s'havia esllavissat

Incertesa a l'estació de Renfe de Manresa per l'aturada del servei a causa de l'accident mortal a l'R4: "No sabem si serà cosa d'hores, dies o de setmanes"

Les imatges del tren accidentat per una esllavissada a Gelida

Les imatges del tren accidentat per una esllavissada a Gelida

Veure Galeria

Les imatges del tren accidentat per una esllavissada a Gelida / EFE/ACN

Abril Benítez

Manresa

Un nou accident de tren ha tornat a sacsejar la xarxa ferroviària. Dos dies després del greu xoc d'Adamuz, en que es van veure implicats un tren Iryo i un Alvia amb el resultat de 41 persones mortes, aquest dimarts, 20 de gener, el maquinista de Rodalies ha perdut la vida quan el tren de la línia R4 que conduïa ha xocat contra un mur que s'havia esllavissat. El succés es va produir poc abans de les 9 del vespre, entre Sant Sadurní i Gelida, i el tren anava de Sant Vicenç de Calders a Manresa.

Què ha passat en l'accident de tren a Gelida d'aquest 20 de gener de 2026?

Un tren de la línia R4 que es dirigia cap a Manresa va sortir de la via i va xocar amb un mur de contenció que s'havia desprès a causa de les fortes pluges. Una persona va morir i 37 més van resultar ferides.

Quantes persones viatjaven al tren en el moment de l'accident?

Hi viatjaven 38 persones.

Quines van ser les conseqüències immediates de l'accident?

L'accident va provocar la mort del maquinista, de 27 anys en pràctiques, i va deixar 37 ferits, 5 d'ells greus. Els serveis d'emergència van traslladar els ferits a diferents hospitals.

Les imatges del tren accidentat per una esllevissada a Gelida

Imatge del tren accidentat per una esllavissada a Gelida / ACN/EFE

Quins van ser els serveis d'emergència desplegats?

El SEM va mobilitzar 37 ambulàncies. Els bombers van rescatar una persona atrapada i van tallar el mur de contenció per permetre la sortida dels passatgers. També hi van intervenir els Mossos d'Esquadra.

Què va passar amb els ferits i els familiars de les víctimes?

Els ferits van ser traslladats a diferents hospitals. Els familiars de les víctimes van rebre atenció psicològica i es va facilitar un espai per a la seva espera.

Quina ha estat la reacció de les autoritats?

Les conselleres Núria Parlon i Sílvia Paneque, així com el conseller Albert Dalmau, es van desplaçar fins al lloc de l'accident per supervisar les tasques d'emergència.

Xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida

Xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida

ACN

Què ha passat amb el servei ferroviari després de l'accident?

El servei de Rodalies de Catalunya va quedar suspès fins que es verifiqués la seguretat de la infraestructura. Aquest dimecres, 21 de gener, continua aturat.

Què va passar amb el mur de contenció que va caure sobre la via?

El mur de contenció es va esfondrar a causa de les pluges intenses. La jutgessa de Vilafranca va obrir una investigació per aclarir les causes i van començar les tasques de reparació de la via.

Quina ha estat la reacció dels polítics davant l'accident?

Notícies relacionades

El president de la Generalitat, Salvador Illa, va seguir de prop l'evolució de l'accident des de l'hospital on estava ingressat. Els consellers i conselleres van manifestar la seva preocupació i es van desplaçar fins al lloc dels fets.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
  2. Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
  3. Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa
  4. La Seu d'Urgell es queda sense escorxador i diversos ramaders es veuen abocats a fer desplaçaments d'uns 100 quilòmetres
  5. La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova
  6. Crítiques a la direcció de Lledoners per 'premiar' amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
  7. La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
  8. La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

El Govern manté la suspensió de Rodalies i recomana el teletreball fins que no es recuperi el servei

Es manté sense data la suspensió del servei de Rodalies RENFE a tot Catalunya

Es manté sense data la suspensió del servei de Rodalies RENFE a tot Catalunya

Els Comuns demanen actuacions urgents per millorar la seguretat de la C-16 al pas per Cercs

Els Comuns demanen actuacions urgents per millorar la seguretat de la C-16 al pas per Cercs

Detenen a València per un segrest una persona que estava en recerca per un jutjat de Manresa

Detenen a València per un segrest una persona que estava en recerca per un jutjat de Manresa

Cues de més de 50 minuts per sortir en bus de Barcelona i esquivar la suspensió de tot Rodalies després de l’accident a Gelida

Cues de més de 50 minuts per sortir en bus de Barcelona i esquivar la suspensió de tot Rodalies després de l’accident a Gelida

L'experta en crònica rosa Laura Fa serà aquest dijous a Manresa convidada pel cicle Pessics de Vida

L'experta en crònica rosa Laura Fa serà aquest dijous a Manresa convidada pel cicle Pessics de Vida

Tres mesos més de coll per enllestir obres d’urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa

Tres mesos més de coll per enllestir obres d’urbanització del polígon del Pont Nou de Manresa

La R4 concentra dos dels 5 maquinistes morts en accident de tren dels darrers anys

La R4 concentra dos dels 5 maquinistes morts en accident de tren dels darrers anys
Tracking Pixel Contents