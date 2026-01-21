Boro, el gos que membres del Pacma busquen a la zona zero de l'accident d'Adamuz
L'animal pertanyia a l’Ana, una de les víctimes del sinistre. La dona viatjava amb la seva germana embarassada i ingressada a l'hospital Reina Sofia
María Roso
“Aquest matí ens disposem a accedir a la zona de l’accident ferroviari a Adamuzdesprés de rebre el permís per part del Ministeri de l’Interior. Només tres rescatadors, escortats i de manera estrictament controlada, hi anirem a buscar en Boro al lloc on va ser vist per última vegada”. Amb aquest missatge a les seves xarxes socials, el partit animalista Pacma ha anunciat que aquest dimecres accedirà a la zona zero de l’accident per intentar trobar el gos de l’Ana, una de les víctimes de l’accident, que viatjava al tren Iryo descarrilat juntament amb la seva germana embarassada, que es troba ingressada a l’hospital Reina Sofia.
L’autorització permet l’accés escortat a la zona de les vies del tren, als voltants d’on l’animal va ser vist per última vegada, una àrea que fins ara no havia estat accessible per a altres equips de rescat, segons informa Europa Press. Des del Pacma han indicat que aquest permís suposa un “avanç clau” en les tasques de recerca i han justificat la decisió de no realitzar batudes o mobilitzacions àmplies que podrien espantar l’animal. Al dispositiu s’hi ha sumat, a més, la portaveu de la família que ha denunciat la desaparició del gos.
L’entitat animalista ha destacat la “col·laboració absoluta amb la Guàrdia Civil i el Ministeri de l’Interior” i ha avançat la seva intenció de demanar autorització per continuar la recerca durant més dies en cas que avui sigui infructuosa. “De moment els permisos que tenim són per aquest matí i ampliar les possibilitats de trobar l’animal”, ha comentat una portaveu de l’organització.
El gos de l’Ana, una de les víctimes
En Boro, un gos mestís barreja de Schnauzer i gos d’aigua, viatjava al tren Iryo que feia el trajecte Màlaga-Madrid amb la seva mestressa, l’Ana, i la germana d’aquesta, embarassada de cinc mesos. La primera va poder escapar amb ferides, mentre que la seva germana va haver de ser rescatada pels bombers i continua ingressada a l’hospital Reina Sofia.
La mateixa Ana donava testimoni de què va passar alhora que feia una crida per localitzar el seu gos, “que també és família”. Totes dues germanes resideixen a Madrid, tot i que són naturals de Màlaga i s’havien desplaçat a la capital de la Costa del Sol per passar el cap de setmana amb la família.
