Nova víctima mortal
Fernando Huerta, sevillà de 27 anys, és el maquinista en pràctiques mort a Gelida
Una jutge de Vilafranca investiga les causes de l’accident mortal d’un tren a Gelida: «Estava tot destrossat»
Germán González
L’accident d’un tren de l’R4 de Rodalies entre Gelida i Sant Sadurní d’Anoia va deixar una víctima mortal. Es tracta de Fernando Huerta, de 27 anys i natural de Sevilla, que es trobava a Barcelona realitzant les tasques de formació per ser maquinista de Renfe. El mort es trobava a la cabina amb el maquinista que portava el tren i dos treballadors més en pràctiques.
El Fernando va morir i els altres tres estan ferits greus pel fort impacte dels primers vagons contra el mur a les vies. En aquest sentitels bombers van haver de fer tasques per treure una persona que havia quedat atrapada entre els ferros del tren sinistrat.
La víctima mortal estava completant la seva formació abans de començar en una destinació. Després d’identificar el cos, els Mossos d’Esquadra van avisar la família del mort, nascut el 1998, a Sevilla. A més de vinculat a penyes de futbol del Sevilla, el jove era germà de la Macarena, segons ha pogut confirmar ‘El Correo de Andalucía’ amb fonts de la germandat.
Per xarxes, la consellera d’Interior, Núria Parlon, ha llançat un missatge lamentant «profundament la mort d’un dels maquinistes en pràctiques en l’accident de tren a l’R4. Voldria expressar el meu condol als seus familiars. Desitgem també la ràpida recuperació de les persones ferides en l’accident. Així com un agraïment a la tasca dels serveis d’emergència».
L’alcalde de Sevilla, a la xarxa social X, ha traslladat el condol a la família: «El meu més sentit condol a tots els familiars i amics d’aquest jove sevillà que estava destinat a Barcelona per completar la seva formació com a maquinista. Per a ells va l’abraçada de tota una ciutat que s’uneix en aquesta tragèdia i un dolor que tots compartim. Descansa en pau».
Dels 37 passatgers ferits, cinc estan en estat greu, sis en un estat menys greu i 26 han resultat ferits lleus. Els Mossos segueixen les tasques d’investigació per saber les causes de l’accident. A més, han reforçat els controls a la zona i la presència policial en alguns punts de la xarxa ferroviària per garantir la seguretat.
