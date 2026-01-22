Un altre accident ferroviari
Diversos ferits en el xoc d’un tren de passatgers contra una grua a Cartagena
Els serveis d'emergències han desplegat un ampli dispositiu per a l'incident
Alba Marqués / Jaime Ferrán / Juana Martínez
La col·lisió d’un tren de passatgers de la línia Cartagena-Los Nietos contra una grua a Alumbres ha deixat diversos ferits lleus. Un ampli dispositiu d’emergències s’ha desplegat aquest dijous a la zona de l’accident, ocorregut cap a les 12.00 hores.
La col·lisió entre la grua i el tren de rodalies de FEVE (Ferrocarrils de Via Estreta) ha tingut lloc a migdia a l’altura de la parada de 'Los partidarios', entre la diputació cartagenera d’Alumbres i el municipi de La Unió.
De moment es desconeixen les causes de l’accident i el nombre total de ferits després del xoc.
Precisament, els veïns de la zona de l’accident ferroviari s’han queixat en nombroses ocasions que es tracta d’un "tram perillós" perquè "no està senyalitzat ni regulat mitjançant un semàfor". Asseguren que "per saber si ve el tren, simplement has d’escoltar el tren".
Es tracta del tercer accident de tren que registra el país en menys d’una setmana. Fa només quatre dies que es va produir la tragèdia ferroviària d’Adamuz, a Còrdova, en la qual van perdre la vida 42 persones. Una xifra de morts que augmenta després que els serveis d’emergència que actuen a la zona hagin trobat un cadàver en un dels trens sinistrats, l’Alvia.
Dos dies després d’Adamuz, va tenir lloc l’accident de Rodalies de la línia R4, que va descarrilar a Gelida (Barcelona) a última hora del dimarts després del despreniment d’un mur de contenció sobre la via, causant la mort d’una persona i deixant cinc ferits greus. El succés es va produir poc abans de les nou de la nit, quan el comboi circulava en direcció a Barcelona entre Sant Sadurní i Gelida.
