Una mala combustió d’una estufa intoxica un pare i el seu fill en una càmper
Ambdós estaven fent servir l’aparell per escalfar el vehicle, quan van començar-se a trobar malament
Van ser traslladats a l'hospital de Cerdanya amb pronòstic menys greu en ambulància
Un pare i el seu fill, un menor d’entre 10 i 12 anys, van resultar intoxicats per monòxid de carboni aquest dimecres a la nit a causa de la mala combustió d’una estufa catalítica a Alp. Ambdós estaven fent servir l’aparell per escalfar la furgoneta quan, de sobte, van començar a trobar-se malament. Els vòmits van alertar-los del problema, i a les 23.14 h van trucar als serveis d’emergències mèdiques.
Estaven estacionats a la plaça de la Pista Llarga i els Bombers hi van acudir amb una dotació. A la seva arribada, van fer les lectures pertnents, amb resultat negatiu. Tot i això, van ventilar l'espai.
Paral·lelament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre el nen i el seu pare al lloc dels fets. Els dos afectats van ser traslladats a l'hospital de Cerdanya amb pronòstic menys greu en ambulància.
