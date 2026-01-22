La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: "Les queixes, les explica a l'oficina..."
Els incidents derivats del mal temps han causat retards i altres problemes que els viatgers habituals esperaven no tornar a viure en aquesta línia
Maria Francés
El disgust dels usuaris per les incidències en el servei d'autobusos que enllaça Manresa i Barcelona ha augmentat per culpa del caos en el transport, especialment públic, derivat de l'accident mortal de dilluns a la línia R4 de Rodalies de Catalunya a Gelida, a l'Alt Penedès.
Part del col·lectiu de passatgers que viatgen amb assiduïtat entre la capital catalana i qualsevol de les parades de les línies 530, e22 i e23 al Baix Llobregat Nord i el Bages havia expressat la seva esperança que es millorés en la puntualitat i la disponibilitat de places amb l'entrada en vigor de la nova concessió.
L'empresa que va renovar la llicència, Monbus, va anunciar l'entrada en funcionament de nous vehicles i de mecanismes d'informació al públic més eficients. "No tinc res a dir sobre això. Els busos són nous i els horaris que s'indica a l'app estan actualitzats", explica una barcelonina que treballa a la capital de la Catalunya central.
Però, segons aquesta clienta, "seguim patint cada dia per si arribem tard a la feina". Parla en plural perquè una altra usuària, en aquest cas, amb feina a Olesa de Montserrat, es troba en la mateixa situació. "I molta més gent està així, amb aquesta ansietat a la qual ens hem acostumat", afegeixen.
"Tot i que som joves, volem estar còmodes, perquè per això paguem", addueix una estudiant universitària de Manresa que, com dues companyes bagenques, aquests últims dies ha hagut de "canviar el bus pels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya" per "tenir una certa normalitat". Però ni la pluja ni les esllavissades a les vies i carreteres del país han permès gaudir d'aquesta seguretat.
Una altra viatgera habitual es va posar en contacte amb aquest diari ahir a la tarda per explicar que la conductora de l'autobús al qual acabava de pujar a Barcelona havia demanat ajuda perquè no coneixia bé la ruta per anar a Manresa. "Sembla que aquest no era el servei que feia normalment la companya", comenta un experimentat xofer d'una altra línia. "Amb aplicacions com Waze o, simplement, Google Maps, se'n podria haver sortit", comenta aquest professional.
Quan aquest mateix matí una passatgera ha recriminat a un xofer de Monbus que continuessin els incompliments en els horaris que la corporació va entregar a la Generalitat en el seu projecte, el treballador ha contestat: "Les queixes, a l'oficina...".
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova