Unes 200 persones donen suport a l'acusat de colpejar un mosso durant la visita dels reis a Montserrat
Albert Forcades ha declarat als jutjats de Manresa en la fase d'instrucció del cas
Mar Martí / Nia Escolà (ACN)
Unes 200 persones s'han concentrat davant dels jutjats de Manresa per donar suport a Albert Forcades, l'activista de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) que ha estat denunciat per un mosso per haver presumptament colpejat un policia durant la visita dels reis a Montserrat el mes de juny passat. Forcades ha entrat al jutjat acompanyat pel seu advocat, Jaume Alfonso-Cuevillas i ha estat rebut amb forts aplaudiments dels concentrats, entre els quals el president de l'ANC, Lluís Llach. A la sortida, l'activista ha dit que ha pogut demostrar en seu judicial que "no va haver-hi cap mena d'agressió" per part seva i confia que es faci justícia. Lamenta que aquests mesos ha viscut "molt patiment" i ha sentit una "indefensió total".
Albert Forcades, que és soci de l'ACN de Sants-Montjuïc, estava citat a declarar aquest dijous davant del jutjat d'instrucció número cinc de Manresa arran de la denúncia presentada per un agent dels Mossos d'Esquadra, que l'acusa d'agredir-lo durant les protestes del juny de 2025 contra la presència dels reis a Montserrat. Segons el relat policial, Forcades hauria colpejat al cap d'un agent amb una canya de pescar on hi portava enganxada una estelada.
A la sortida del jutjat, Forcades ha explicat als mitjans de comunicació que ha respost a les preguntes del jutge, mentre que la fiscalia no li ha preguntat res. En aquest sentit, l'activista ha dit que ha pogut explicar "tot el que va passar" i que "s'han presentat una sèrie de proves gràfiques on es demostra que no ha haver-hi cap agressió per part meva". "Penso que es farà justícia perquè les evidencies són molt clares", ha remarcat. L'activista ha dit que els darreres mesos han estat un "patiment constant" per a ell i confia que el cas s'acabi arxivant.
Unes 200 persones convocades per l'ANC han volgut mostrar el seu suport a Forcades i s'han concentrat a les portes dels jutjats de Manresa. "Estic sorprès i molt agraït a tota la gent que ha vingut a donar-me suport, ha sigut extraordinari", ha expressat Forcades. Entre els concentrats hi havia el president de l'ANC, Lluís Llach, que ha denunciat que el cas de Forcades suposa una "persecució de drets fonamentals de la societat" i lamenta que "en aquest país es persegueixin drets cívics elementals com si fossin actes preterroristes".
Llach ha criticat fortament l'actuació policial que es va muntar el dia de les protestes per rebutjar la presència dels reis a Montserrat. "No pot ser que ens encapsulin, que ens provoquin i que, a més, facin agressions", ha criticat el president de l'ANC. En aquest sentit, ha dit que la protesta d'aquest dijous a Manresa també vol servir per denunciar que a Catalunya "no és possible una policia ni uns comandaments així".
La secció de l'ANC a Sants-Montjuïc també ha organitzat un acte de suport a Forcades aquest dijous al vespre a Barcelona. Joan Mollà, un dels socis, ha criticat que l'acusació contra Forcades és "falsa" i diu que es tracta d'un "mer accident". En aquest sentit, creu que han agafat l'Albert com a "cap d'esquella" amb l'objectiu de "fer un escarment a la gent".
