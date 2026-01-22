Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acciden de tren R4Temporal a CatalunyaGuimerà de ManresaAccident d'AdamuzRècord KursaalDelfí Vilaseca
instagramlinkedin

Un xoc entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 a Cercs

L'accident no hauria deixat ferits de gravetat

Carretera C-16 al seu pas per Cercs

Carretera C-16 al seu pas per Cercs / Arxiu particular

Andrea Izquierdo

Andrea Izquierdo

Manresa

Un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme talla la C-16 en sentit nord a Cercs aquest dijous al matí. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident no hauria deixat ferits de gravetat.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 8.36 h. La carretera continuava tallada una hora després.

Notícies relacionades

Estem treballant per ampliar la informació

TEMES

Tracking Pixel Contents