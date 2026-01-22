Un xoc entre un cotxe i una furgoneta talla la C-16 a Cercs
L'accident no hauria deixat ferits de gravetat
Un xoc frontal entre una furgoneta i un turisme talla la C-16 en sentit nord a Cercs aquest dijous al matí. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident no hauria deixat ferits de gravetat.
Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident a les 8.36 h. La carretera continuava tallada una hora després.
