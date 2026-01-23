Cas Alvia
L’Audiència de la Corunya absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif per l’accident d’Angrois
Confirma la condemna al maquinista, Francisco José Garzón, i absol Andrés Cortabitarte per la mort de 80 persones en el sinistre ferroviari que va deixar a més 143 ferits
EP
L’Audiència de la Corunya confirma la condemna al maquinista del tren Alvia que va descarrilar a Angrois (Santiago) fa 13 anys i va ocasionar la mort de 80 persones i va deixar 143 ferits i absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif, l’administrador de la infraestructura ferroviària.
Tots dos, el maquinista Francisco José Garzón i l’exresponsable d’Adif Andrés Cortabitarte, van ser condemnats en la causa per l’accident per 79 delictes d’homicidi –la jutge comptabilitza un mort menys, al passar un temps després– i per 143 de lesions per imprudència professional greu. Renfe va recórrer la sentència per reclamar l’absolució de Cortabitarte i ara l’Audiència de la Corunya absol el llavors director de seguretat de circulació d’Adif.
