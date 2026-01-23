Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident de tren R4Mor Gil LleonartTall a l'AP-7Incident bus de ManresaAgressió a IgualadaRescat Boro
instagramlinkedin

Cas Alvia

L’Audiència de la Corunya absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif per l’accident d’Angrois

Confirma la condemna al maquinista, Francisco José Garzón, i absol Andrés Cortabitarte per la mort de 80 persones en el sinistre ferroviari que va deixar a més 143 ferits

Andrés Cortabitarte.

Andrés Cortabitarte. / Xoán Álvarez

EP

L’Audiència de la Corunya confirma la condemna al maquinista del tren Alvia que va descarrilar a Angrois (Santiago) fa 13 anys i va ocasionar la mort de 80 persones i va deixar 143 ferits i absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif, l’administrador de la infraestructura ferroviària.

Tots dos, el maquinista Francisco José Garzón i l’exresponsable d’Adif Andrés Cortabitarte, van ser condemnats en la causa per l’accident per 79 delictes d’homicidi –la jutge comptabilitza un mort menys, al passar un temps després– i per 143 de lesions per imprudència professional greu. Renfe va recórrer la sentència per reclamar l’absolució de Cortabitarte i ara l’Audiència de la Corunya absol el llavors director de seguretat de circulació d’Adif.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
  2. La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
  3. Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
  4. Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
  5. S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
  6. L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
  7. Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
  8. Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències

La fractura prèvia del carril, principal hipòtesi de la comissió d’investigació de l’accident d’Adamuz

La fractura prèvia del carril, principal hipòtesi de la comissió d’investigació de l’accident d’Adamuz

L’Audiència de la Corunya absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif per l’accident d’Angrois

L’Audiència de la Corunya absol l’exdirector de seguretat en la circulació d’Adif per l’accident d’Angrois

El Consell de Cerdanya dona suport a l'empresariat del Pirineu i reprèn la petició dels Jocs Olímpics d'hivern

El Consell de Cerdanya dona suport a l'empresariat del Pirineu i reprèn la petició dels Jocs Olímpics d'hivern

Els notaris confirmen la tendència en testaments solidaris a Catalunya: més milions per a les ONG, menys per a l'Església

Els notaris confirmen la tendència en testaments solidaris a Catalunya: més milions per a les ONG, menys per a l'Església

Els catalans es passen al bus i al cotxe davant la incertesa de Rodalies: «Jo ja no me’n fio»

Els catalans es passen al bus i al cotxe davant la incertesa de Rodalies: «Jo ja no me’n fio»

Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble

Puig-reig renova l’asfalt i millora l’accessibilitat al centre del poble

L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya

L’Escola Valldaura de Manresa opta a un premi de l’Associació de Famílies d’Alumnes de Catalunya

La por puja al tren després d’una setmana negra: «Sempre fa cosa pensar que pot passar alguna cosa, però això és la vida, ¿no?»

La por puja al tren després d’una setmana negra: «Sempre fa cosa pensar que pot passar alguna cosa, però això és la vida, ¿no?»
Tracking Pixel Contents