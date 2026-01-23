Un tràiler s'incendia a l'A-2, al Bruc
La cabina del vehicle ha començat a cremar mentre circulava per la carretera aquest divendres al matí
Redacció
Manresa
Un camió s'ha incendiat aquest divendres al matí a l'A-2, al Bruc. Segons els Bombers de la Generalitat, la cabina d'un tràiler que transportava llistons de fusta ha començat a cremar quan ciculava aquest divendres al matí. No hi hauria ferits de gravetat, segons les primeres informacions.
La càrrega del camió no ha arribat a cremar, els danys únicament s'han concentrat en la part davantera del vehicle. Els Bombers de la Generalitat hi han treballat amb 3 dotacions.
