Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Accident de tren R4Mor Gil LleonartTall a l'AP-7Incident bus de ManresaAgressió a IgualadaRescat Boro
instagramlinkedin

Un tràiler s'incendia a l'A-2, al Bruc

La cabina del vehicle ha començat a cremar mentre circulava per la carretera aquest divendres al matí

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc

L'accident ha mobilitzat els Bombers fins al lloc / ARXIU

Redacció

Manresa

Un camió s'ha incendiat aquest divendres al matí a l'A-2, al Bruc. Segons els Bombers de la Generalitat, la cabina d'un tràiler que transportava llistons de fusta ha començat a cremar quan ciculava aquest divendres al matí. No hi hauria ferits de gravetat, segons les primeres informacions.

La càrrega del camió no ha arribat a cremar, els danys únicament s'han concentrat en la part davantera del vehicle. Els Bombers de la Generalitat hi han treballat amb 3 dotacions.

TEMES

Tracking Pixel Contents