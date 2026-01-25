Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els bombers han hagut d'evacuar les persones en helicòpter perquè no podien tornar

Rescat de tres persones i un gos que s'han desorientat a Montserrat

Núria León

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han dut a terme aquest diumenge dues actuacions al medi natural a la muntanya de Montserrat, al terme municipal dell Bruc. La primera intervenció ha tingut lloc cap a les 13.20 h, quan tres persones i un gos s’han desorientat a la zona del camí de les Comes. Els equips d’emergència les han localitzat il·leses i han procedit a evacuar-les amb helicòpter. En el dispositiu hi han participat efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Mitjà Aeri (MAER).

Més tard, cap a les 15.40 h, els Bombers han intervingut per auxiliar dos escaladors a la via 'Tres en ratlla', després que la corda se’ls quedés enganxada quan encara els faltaven tres ràpels per completar el descens. Els efectius han aconseguit alliberar la corda, fet que ha permès als escaladors continuar la baixada pels seus propis mitjans.

Tres rescats el cap de setmana

Dissabte, dos escaladors també van haver de ser rescatats a Montserrat, després que la neu els sorprengues mentre feien nit en una cova de la via Griviola Vella. Cap d'aquestes persones va requerir assistència mèdica.

