Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
Els bombers han hagut d'evacuar les persones en helicòpter perquè no podien tornar
Els Bombers de la Generalitat han dut a terme aquest diumenge dues actuacions al medi natural a la muntanya de Montserrat, al terme municipal dell Bruc. La primera intervenció ha tingut lloc cap a les 13.20 h, quan tres persones i un gos s’han desorientat a la zona del camí de les Comes. Els equips d’emergència les han localitzat il·leses i han procedit a evacuar-les amb helicòpter. En el dispositiu hi han participat efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) i del Mitjà Aeri (MAER).
Més tard, cap a les 15.40 h, els Bombers han intervingut per auxiliar dos escaladors a la via 'Tres en ratlla', després que la corda se’ls quedés enganxada quan encara els faltaven tres ràpels per completar el descens. Els efectius han aconseguit alliberar la corda, fet que ha permès als escaladors continuar la baixada pels seus propis mitjans.
Tres rescats el cap de setmana
Dissabte, dos escaladors també van haver de ser rescatats a Montserrat, després que la neu els sorprengues mentre feien nit en una cova de la via Griviola Vella. Cap d'aquestes persones va requerir assistència mèdica.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna
- La neu i el gel compliquen la circulació per les carreteres de la regió central