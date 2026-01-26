Dos despreniments el cap de setmana causen danys materials i inutilitzen part d'un pàrquing a Valls de Torroella
Una primera esllavissada, dissabte, va afectar almenys un vehicle, i una segona més forta, diumenge a la nit, va torçar un fanal
Dos despreniments en poques hores de diferència aquest cap de setmana en una àrea d'estacionament del nucli de Valls de Torroella, al terme de Sant Mateu de Bages, han ocasionat alguns danys materials, almenys en un vehicle, i també en un fanal, i han deixat inutilitzades cap a una desena de places d'aparcament.
Un primer despreniment va tenir lloc dissabte, després de la nevada, quan diverses pedres de petites dimensions van ser arrossegades per l'esllavissada, i van afectar almenys un vehicle que hi havia aparcat. Van impactar contra el vidre de davant, que es va trencar, i algunes de les pedres van anar a parar a la vorera de l'altre costat. Tot seguit, l'Ajuntament va col·locar uns cons a la zona afectada per impedir que es pogués utilitzar per aparcar-hi. Tanmateix, diumenge a la nit hi va haver un segon despreniment al mateix lloc, aquesta vegada encara més fort, fins al punt que el moviment de terra va arribar a arrencar el tros que quedava de reixat i va torçar un fanal, que automàticament va quedar a les fosques. Aquest dilluns a primera hora de la tarda s'han retirat les pedres que encara quedaven a la zona.
Els despreniments han afectat una zona concreta, la situada més al sud de l'aparcament, que ja va patir un episodi semblant l'any passat. Va ser després que es tallessin alguns arbres de la muntanya, que hi eren des de feia dècades. Les pluges del 2025 van provocar, llavors, alguns despreniments, semblants als que hi ha hagut ara. L'Ajuntament hi va fer unes tasques de reparació, però no n'hi va haver prou per evitar els nous arrossegaments. Aleshores no s'hi va posar cap xarxa protectora i el reixat de sobre el mur va quedar doblegat durant tot aquest temps.
Per damunt de la zona afectada hi passa la carretera C-55 en el seu tram entre Súria i Cardona.
