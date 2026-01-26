Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els Bombers han efectuat 8 sortides per incidències causades pel vent a la Regió d'emergències Centre

A diferència d'altres punts de Catalunya, la majoria de sortides han estat per causes lleus i sense afectació personal

Retirar l'arrebossat d'una façana a la Gran Via de Berg ha estat un de les sortides dels Bombers a la Regió Centre / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han rebut 8 avisos pel temporal de vent entre les vuit del vespre de diumenge i les dues del migdia d'aquest dilluns a la Regió d'Emergències Centre.

Poques en comparació amb el total de Catalunya, on han estat 400. La majoria de les alertes s'han donat a les comarques de Tarragona i el principal motiu ha estat la caiguda d'arbres. Entre les vuit del vespre de diumenge i les set del matí els Bombers havien atès 216 avisos, entre les set i les nou del matí 80 més, i entre les nou i les onze se n'han sumat 62. Finalment, entre les onze i les dues del migdia s'han registrat 42 avisos més. Per regions, 317 avisos provenien de la de Tarragona, 36 de la metropolitana sud, 20 de la metropolitana nord, 10 de la de les Terres de l'Ebre, vuit de la Centre, cinc de la de Girona i quatre de la de Lleida.

TEMES

