Reprenen la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona limitant-ne la velocitat al punt del despreniment
L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta dues urbanitzacions però no ha arribat fins a la via
ACN
Renfe ha reprès la circulació de trens entre Caldes de Malavella i Girona limitant la velocitat dels combois al punt del despreniment. L'esllavissada afecta un dels marges del pont que connecta les urbanitzacions de Can Solà Gros I i II, però no ha arribat a les vies. Després d'inspeccionar-ho, els tècnics d'Adif han conclòs que la circulació dels combois es podia reprendre; això sí, limitant la velocitat.
L'avís del despreniment s'ha rebut a tres quarts d'una del migdia per part d'un veí de Caldes. La Policia Local, que ha acordonat el punt, ha fet un reportatge fotogràfic i ha alertat l'administrador d'infraestructures. Per precaució, mentre s'esperaven els resultats de la revisió d'urgència, s'ha suspès una estona la circulació.
