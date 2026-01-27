Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Tribunal Suprem confirma la pena d'un any i mig de presó per a tres ultres per una agressió d'odi a Balsareny

Els acusats van increpar, insultar i agredir tres veïns del poble

La façana del Tribunal Suprem

La façana del Tribunal Suprem / Miquel Vera

ACN

Manresa

El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna a un any i mig de presó per a tres persones per un delicte d'odi contra veïns de Balsareny, a qui van atacar per la seva condició de catalans i per les seves conviccions polítiques. Els fets es remunten al 17 de febrer del 2018, després d'una manifestació convocada pel col·lectiu Por España me atrevo. Segons els fets provats, els acusats —simpatitzants d'ideologia d'ultradreta— van increpar, insultar i agredir tres veïns a la terrassa d'un bar, amb expressions com 'independentistes de merda' o 'català de merda', i van causar lesions físiques i un fort impacte emocional a les víctimes. Una d'elles va haver de rebre assistència mèdica.

La Sala Penal del Suprem desestima així els recursos de cassació presentats per dos dels condemnats i ratifica la sentència prèvia de l'Audiència de Barcelona i que també va ser ratificada pel TSJC. Així, els magistrats consideren acreditat que l'agressió va estar motivada per l'odi cap a Catalunya i els catalans, i per les seves conviccions polítiques.

Els acusats han estat condemnats per tres delictes contra els drets fonamentals, un delicte contra la integritat moral i un delicte lleu de lesions. Les penes inclouen presó, multes de 3.420 euros per a cadascun dels condemnats, ordres d'allunyament de les víctimes i el pagament conjunt de 3.775 euros en concepte d'indemnització pels danys morals causats a les tres víctimes. A més, la sentència els imposa una pena d'inhabilitació especial per exercir professions o oficis educatius —en l'àmbit docent, esportiu i del lleure— per un període de quatre anys i mig.

En el judici, que es va celebrar a l'Audiència de Barcelona, el gener del 2022, la fiscalia i acusació demanaven sis anys de presó per a cadascun d'ells.

